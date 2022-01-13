国网洛阳供电公司：援吉保电勇士挺进长春农博园方舱医院

“我现在位于长春市农博园4号、5号方舱医院保电点，国网洛阳供电公司本次派出4名工作人员和1辆应急发电车对方舱医院进行值守，从今天开始执行24小时值班任务......”3月18日12时08分，国网河南省电力公司援吉抗疫保电小分队副领队、国网洛阳供电公司援吉抗疫保电领队赵怡豪在“洛阳支援吉林”微信群内，通过视频汇报当前公司4名抗疫保电勇士工作进展情况，视频中雪地里拉起的红白色警戒栅栏和2辆挂有“众志成城 共抗疫情”条幅的黄色发电车格外醒目。

“我现在位于长春市农博园4号、5号方舱医院保电点，国网洛阳供电公司本次派出4名工作人员和1辆应急发电车对方舱医院进行值守，从今天开始执行24小时值班任务......”3月18日12时08分，国网河南省电力公司援吉抗疫保电小分队副领队、国网洛阳供电公司援吉抗疫保电领队赵怡豪在“洛阳支援吉林”微信群内，通过视频汇报当前公司4名抗疫保电勇士工作进展情况，视频中雪地里拉起的红白色警戒栅栏和2辆挂有“众志成城 共抗疫情”条幅的黄色发电车格外醒目。

就在视频发出一个小时前，国网洛阳供电公司抗疫保电勇士郭鹏飞和安利民紧急处理了洛阳、安阳2台发电车油路故障，确保了方舱医院应急电源用电无虞，用忠诚守护着生命安全。当天上午9时许，室外气温低至零下8摄氏度，郭鹏飞和安利民先行抵达方舱医院后，立即对发电车运行状态进行检查，依次查看发电车电缆展放、车辆支撑状态、发电机组润滑系统油液、散热系统水位等，谁知启动发电机10秒后机组便自动停机，这可急坏了他们，再一看，紧邻的安阳公司发电车也出现了同样的问题。

凭借多年的操控发电车的经验，郭鹏飞判断应该是油路出现了故障，他立即拨通了发电车厂家相关负责人的电话，说明现场情况后，对方直言他们怎么把发电车开到吉林这么冷的地方，原来，故障原因是由于河南与吉林温差相差近20摄氏度油管堵塞所致，“我们昨天已经将发电车柴油从0号更换为了-35号，没想到发电车还是没有快速‘适应’这里的温差。”郭鹏飞说，他和安利民拿出车内提前备好的防冻液，给洛阳、安阳2辆发电车先后加注了15升防冻液，然后清理更换油管存油，对油管进行预加热，再次启动发电车，电瓶电压、操作面板等功能一切运行正常。

按照国网长春供电公司支援工作安排，洛阳及安阳公司抗疫保电勇士及2辆500千瓦发电车进驻长春农博园4号、5号方舱医院，接入临时应急电源分接箱执行保供电任务，全天候保障方舱医院病人手术治疗、启用呼吸机等用电需求，“今日医护人员先来到方舱医院，明天医院正式启用，将接收第一批新冠肺炎确诊患者，我们的发电车经过排除故障后设备试机运行，测试各项数据均确认正常，应急发电车状态良好，能够满足保电任务需求。”赵怡豪表示，电网运行正常情况下，应急发电车作为备份参与值班，一旦有需求，接到送电指令后会第一时间启动发电，为方舱医院提供可靠应急电力保障。

在这场没有硝烟的“战场”中，首批包含洛阳、郑州、安阳、商丘4地市公司14名援吉抗疫保电人员，从河南驻地出发2天内行程1900公里抵达吉林长春，按照疫情防控要求，洛阳、安阳公司抗疫保电人员为长春市农博园方舱医院接入应急电源后，在发电车和临时活动板房休息区自行设立警示区，人员活动范围不超过100平方，2人一组24小时人不离车执行保电值守任务。虽然与一墙之隔医院内部忙碌着的医护人员岗位、分工不同，但保电勇士们义无反顾、逆行前往，与医护人员在同样的“战场”上并肩战斗、同向而行，为方舱医院竖起了一道“生命防线”。(张静)④