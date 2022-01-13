为进一步创新行政执法监督方式，拓宽社会力量参与行政执法监督渠道，促进各级行政执法机关严格规范公正文明执法，打造法治化营商环境，推动社会经济高质量发展，根据《洛阳市行政执法协调监督工作体系建设试点方案》，市政府拟在全市范围内选聘行政执法监督企业联系点。

为进一步创新行政执法监督方式，拓宽社会力量参与行政执法监督渠道，促进各级行政执法机关严格规范公正文明执法，打造法治化营商环境，推动社会经济高质量发展，根据《洛阳市行政执法协调监督工作体系建设试点方案》，市政府拟在全市范围内选聘行政执法监督企业联系点。 关于在全市范围内选聘行政执法监督企业联系点的公告 为进一步创新行政执法监督方式，拓宽社会力量参与行政执法监督渠道，促进各级行政执法机关严格规范公正文明执法，打造法治化营商环境，推动社会经济高质量发展，根据《洛阳市行政执法协调监督工作体系建设试点方案》，市政府拟在全市范围内选聘行政执法监督企业联系点，现将有关事项公告如下。 一、选聘范围 全市范围内各类企业。 二、选聘条件 1.坚持正确的政治方向，依法经营、诚信守法。 2.热心执法监督工作，自愿承担社会责任，参与行政执法监督活动。 3.能积极参加行政执法检查、调研、座谈、观摩交流等行政执法监督活动。 4.具有一定的行业或区域代表性。 5.法律、法规、规章规定的其他条件。 三、申报时间 自即日起至4月10日。 四、报名方式 自愿申报或属地政府部门推荐。 申报联系点需如实填写洛阳市行政执法监督企业联系点申报表加盖公章，并提供1名联络员及其身份证复印件。申报表可在市政府和市司法局门户网站下载。相关材料请于4月10日前邮寄至市司法局217室(洛阳市西工区行署路1号)，电子版发送至邮箱。 五、公示 市政府将按照有关规定进行审核，对符合条件的企业，经审定后确立为行政执法监督企业联系点，并通过门户网站向社会公布。行政执法监督企业联系点联系期限为2年，联系期届满未续聘的，自然解聘。联系点实行动态管理，根据工作需要和履行职责情况进行调整。 希望广大企业积极参与，助力我市行政执法监督体系建设，共同打造法治化营商环境！ 联系人：张博博 联系电话：63931021 邮箱：lyfz0801@126.com 2022年3月17日