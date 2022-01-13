今年洛阳将开展系列科技交流活动 遴选资助青年科技人才

举办中国(洛阳)轴承产业技术发展大会、推动海外优秀科技成果转化与项目落地、遴选资助自然科学和工程技术领域青年人才……记者从16日举行的洛阳市科协七届三次全委会议上获悉，今年，洛阳市科协将实施“五大工程”，充分发挥人才第一资源的作用，在现代化建设新征程重振洛阳辉煌中贡献科协力量。

举办中国(洛阳)轴承产业技术发展大会、推动海外优秀科技成果转化与项目落地、遴选资助自然科学和工程技术领域青年人才……记者从16日举行的洛阳市科协七届三次全委会议上获悉，今年，洛阳市科协将实施“五大工程”，充分发挥人才第一资源的作用，在现代化建设新征程重振洛阳辉煌中贡献科协力量。

实施思想政治引领工程。洛阳市将在今年5月30日全国科技工作者日前后，评选表彰第二届“洛阳最美科技工作者”，办好科学家主题展，大力弘扬科学精神和科学家精神。

实施科技经济融合工程。按照计划，洛阳市将于5月举办中国(洛阳)轴承产业技术发展大会，开展轴承产业领域的技术研讨、对接洽谈、展览展示和招商引资活动。在9月底前举办河南洛阳海智创新创业项目路演活动，遴选出10支以上具有海外背景的优秀团队来洛开展项目路演，并与县区、智慧岛创新社区、投融资机构进行对接，推动海外优秀科技成果转化与项目落地。

实施科技人才托举工程。根据《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》要求，面向在洛高校、科研院所、各类企业(园区)遴选资助自然科学和工程技术领域青年人才20名，以2年为周期，通过跟踪培养、资助项目研究等方式，每人资助5万元。

实施洛阳科学中心项目建设工程。高标准高质量推进洛阳科技馆新馆的展陈设计及建设任务，提升科技馆公共文化服务能力。市科协将联合教育部门，积极探索服务“双减”新举措，办好科技馆“第二课堂”。

实施科普筑基惠民工程。推进科普志愿服务助力乡村振兴，探索依托新时代文明实践中心(所、站)、示范农技协、农村中学科技馆、科技小院、科普示范社区，组织广大科技工作者深入乡村、社区开展科技志愿服务。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 黄炎培）