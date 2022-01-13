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“3·15”当天，洛阳12315三级执法网络受理各类诉求1755起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 11:34

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，“3·15”当天，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报1755起。目前所有投诉、举报均已通过网络及电话等方式分流转办至辖区市场监管部门处理，为消费者挽回经济损失25万余元。

　　具体情况是：受理咨询1238起；受理投诉438起，其中商品消费类投诉186起，服务消费类投诉252起；受理举报78起。

　　咨询方面主要涉及发票开具、快递纠纷、商品质量、供热问题、网购纠纷、疫情防控、企业注册登记、工资薪酬、教育培训、电信业务、房屋中介、服务态度、停车收费、经济纠纷、商品三包、办卡退费、价格收费、美容美发、电影放映票务纠纷、投诉处理进程等问题，以及有关市场监督管理业务方面法律、法规的咨询。

　　投诉方面主要有普通商品质量、住宿服务纠纷、餐饮、健身办卡及服务、美容美发洗浴服务、食品质量、服装、鞋帽质量及三包、计量问题、停车收费、通信设备质量、电信业务、订(定)金退还等。

　　举报方面主要有无照经营行为、广告违法行为(虚假宣传)、食品质量及卫生问题、产品质量违法行为、价格违法行为及服务态度等。

　　据悉，“3·15国际消费者权益日”当天，洛阳市市场监管局12315热线坚持24小时人工在线值守，快速分流转办、跟踪督办诉求事项，维护活动期间的市场秩序和消费安全，保证维权网络畅通。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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