团市委亮出2022年任务书：打造青年会客厅 健全青年驿站服务

在日前召开的全市群团工作会议上，团市委亮出2022年任务书，特别提出将打造青年会客厅3个以上，健全青年驿站服务，服务青年创新创业，助力青年友好型城市建设。

在日前召开的全市群团工作会议上，团市委亮出2022年任务书，特别提出将打造青年会客厅3个以上，健全青年驿站服务，服务青年创新创业，助力青年友好型城市建设。

今年，团市委将以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年，深入开展“青年大学习”主题团课及青年讲师团宣讲活动，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育实践活动和“青年百年路 永远跟党走”系列示范团课，预计参与团员300万人次以上。

在助力青年友好型城市建设方面，团市委今年将进一步健全青年驿站服务，完成线上线下平台搭建；打造青年会客厅3个以上，开展讲好洛阳故事系列活动10场次以上；举办2022年中国洛阳首届街舞潮尚艺术节等青年文化活动；制订“青年之家”提升方案，实现“青年之家”乡镇街道全覆盖，试点建设10处以上示范性“青年之家”；联合市城管局打造青春公园、青年主题游园3个以上；组织青年联谊活动6场次以上，覆盖单身青年1500人次以上；组织青年论坛4场次以上，举办创业沙龙4场次以上。

根据工作部署，团市委今年将继续推进“我为青年办实事”主题实践活动，全方位联系青年、为青年纾困解难：开展青少年心理健康服务进村(社区)行动，全年安排不少于120场次，建设18个“青翼家园”；开展“人人持证、青年当先”技能培训4000人次以上。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 张珂)