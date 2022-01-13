涧西区推出“金融十条” 助企渡难关

“这笔资金，给我们吃了颗定心丸！”近日，得知洛阳银行将为自己的企业提供150万元贷款，洛阳格林环保工程有限公司负责人刘旭心里的石头落了地。

“这笔资金，给我们吃了颗定心丸！”近日，得知洛阳银行将为自己的企业提供150万元贷款，洛阳格林环保工程有限公司负责人刘旭心里的石头落了地。

今年，该企业所处行业市场复苏快，订单量激增，由于需要前期垫资，企业资金周转出现紧张状况。如果没有新的资金注入，企业发展将陷入资金短缺的困境。洛阳市涧西区金融工作局相关人员在走访中了解到情况后，及时协调洛阳银行与企业对接。该行有针对性地为洛阳格林环保工程有限公司匹配科技贷，最终，为企业解决150万贷款。

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。自“万人助万企”活动开展以来，涧西区持续激发金融杠杆功效，前移金融服务端口，激活“金融活水”，综合运用多种融资手段，助力产业发展、城市提质、乡村振兴，为中小微企业纾困解难。

设立产业发展基金、城市更新基金，进一步完善还贷周转金、科技贷的运行机制……在前不久召开的涧西区政银企合作座谈会上，该区充分听取意见建议推出10条金融服务举措(简称“金融十条”)，全面增强金融服务地方经济社会发展的动能，为中小微企业做大做强做优提供强大动力。会议现场，15家金融机构、10家企业负责人围绕融资需求、产业发展、金融服务畅所欲言。参会金融机构相关负责人纷纷表示，将进一步拓展金融服务，根据每个企业的需求特点，为企业量身定做融资方案、破解融资难题。

“金融十条”中明确，将设立“1+5+X”产业发展基金，即设立1个洛阳高新区产业创新发展投资母基金，围绕主导产业发展需要，设立5个主导风口产业子基金，根据产业项目建设实际需要设立若干专项子基金，为智能装备制造、新一代信息技术、新能源材料、生物医药、文旅文创等产业提供支持。

同时，涧西区还将设立城市更新基金，引导社会资本与城市更新有效对接；推进盈科基金进行国资化改革，将其打造成支持中小微企业融资发展的有力引擎；进一步完善还贷周转金、科技贷的运行机制，确保资金池中财政资金规模翻一番，让更多企业享受政策红利，实现企业融资更便捷，银行放贷更安全。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 韩悦 吴栋）