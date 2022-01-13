再次明确！洛阳全面推广“场所码”并非“一刀切” 一老一小仍可用洛康码

近期，频频有市民通过洛阳晚报热线66778866及洛阳网百姓呼声频道反映，有场所要求老年人必须扫场所码才能进出。

近期，频频有市民通过洛阳晚报热线66778866及洛阳网百姓呼声频道反映，有场所要求老年人必须扫场所码才能进出。

15日，记者走访得知，类似情况确实存在，对此，洛阳市政务服务和大数据管理局明确，全面推广“场所码”并非“一刀切”，一老一小仍可用洛康码。

洛龙区邵先生说，2年前，他的母亲发生一场交通事故，后因赔偿问题将肇事方诉至法院，但案件审结后又遇到执行难题。为此，他经常陪母亲去法院咨询执行进度。

“15日，我需要上班，70岁的母亲就独自去法院了，本以为拿着纸质洛康码，加上老年机里有14天未出洛阳的行程短信就能进法院，但还是被一名男性保安以‘必须扫场所码才能进’为由拦下。”邵先生说，母亲用的是老年机无法扫码，现场也未能联系上办案法官，最终只能作罢回家。

邵先生说，他理解当前的防控举措，并让家中老人尽可能配合做好相关措施，但该法院过于苛刻的防疫举措还是让人难以理解。

当天11时许，记者来到洛龙区人民法院，一名女性保安证实必须扫场所码才能进入法院办事，且洛康码、行程码等在此处无法使用。“对于确实没有智能机的老年人，可以联系法官到门卫处带人进入。”该保安人员说。

无独有偶，洛阳市民王先生的爷爷也遇到扫场所码问题。“老人今年85岁，因为身体不适，需要每天到医院治疗，15日7时20分许，老人带着纸质洛康码从西石罢村乘坐52路公交车时，被司机要求必须扫场所码才能上车，沟通无果后只好下车，最终等下一趟公交车，出示洛康码后允许乘车。”王先生说，相关政策人为执行不一的情况，让老年人感到无奈。

对此，洛阳市政务服务和大数据管理局相关负责人说，“场所码”不同于健康码，可以实现健康状态识别和场所信息登记双重功能，通过对各项数据进行“时空关联”，方便在出现特殊情况时流调溯源。而洛康码只能表明自己的健康状况。

“场所码可替代洛康码，是在洛康码基础上增加了场所登记功能，全面推行并非‘一刀切’，一老一小群体仍然可以使用洛康码出行。”该负责人说，洛阳推广应用“场所码”的《通告》明确指出，对未成年人、老年人、视障听障残疾人及没有智能手机的群众，设立人工登记通道，登记相关信息后允许进入。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 程德佳）