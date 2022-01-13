玄奘：京洛二十载 千古留丰碑（自古杰青出洛阳）

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

当古人的青春遇到洛阳，会碰撞出怎样非凡的历史火花？

玄奘出家净土寺

“爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场……”不知为何，最近很火的《孤勇者》这首歌，总让我想起一个人——玄奘。

在世人眼中，玄奘天资聪颖，丰神俊朗，是著名的佛学家，也是伟大的旅行家和翻译家，被誉为“千古一人”，风光无限。然而，当他冒死踏上西行之路，何尝不是凭着一腔孤勇？当他屡屡请求归洛而不得，何尝没有“对峙过绝望”？

许多人看过《西游记》，会将玄奘与“唐僧”画等号，其实这是一种误解。

据《旧唐书》《续高僧传》等记载，玄奘俗名陈祎(yī)，洛州缑氏(今属洛阳偃师)人，生于隋文帝开皇二十年(公元600年)。他的祖父陈康、父亲陈慧(一作惠)都是饱学之士，母亲宋氏也出身名门，为洛州长史宋钦之女。

生于儒学世家，玄奘自幼便接受了良好的教育。然而，他5岁丧母，10岁丧父，小小年纪就没了双亲，只好到洛阳净土寺投靠二兄陈素。

陈素早年出家，法名长捷，擅长讲经说法，当时已颇有名气。玄奘跟着他学习佛经，13岁时便立志“远绍如来，近光遗法”，从而被破格剃度，入了佛门。当时是隋大业年间，玄奘的出家地为“东都净土道场”。

玄奘兄弟先后在洛阳净土寺出家，那么，洛阳净土寺在什么地方？

近年来，伊川、巩义都有声音，称当地的净土寺为玄奘出家地。然而，据学者徐金星、郭绍林等考证，这两地的净土寺要么建于唐代，要么得名于唐代，均晚于玄奘的出家时间，且远离京洛，不可能是玄奘的出家地。

玄奘出家的洛阳净土寺，又称洛州净土寺、东都净土寺，遗址在今洛龙区李楼镇楼村东侧。据清人徐松在《唐两京城坊考》中记载，它始建于北魏，唐时迁至毓材坊(在今瀍河区)，武周时改大云寺，唐武宗会昌年间被废。

当时，隋炀帝尊崇佛教，在洛阳建了四座皇家道场，“召天下名僧居焉”。慧日道场的景法师、严法师是其中的佼佼者，玄奘听他们讲《涅槃经》《摄大乘论》等，进步很快。

可惜，隋朝末年，洛阳成了各方争夺的战场，净土寺也不再是一片净土。大业十四年(公元618年)，19岁的玄奘与长捷离开洛阳，西行避乱。

西行求法无所惧

玄奘兄弟先到了长安，想在这里继续佛学事业。可是，唐王朝初建，百废待兴，长安城中连一个讲经的地方都找不到。失望之余，他们得知蜀地远离战火，原来在洛阳的高僧宝暹(xiān)、道基等都到四川讲学去了，便立即离开长安，奔赴成都。

长捷在洛阳早有盛名，到成都后依然忙着讲经说法，玄奘则随宝暹、道基等人学习佛经。唐高祖武德三年(公元620年)，21岁的玄奘在成都受了具足戒，从此有了度牒，也可以独立讲经了。

很快，玄奘在成都的声望就赶上了长捷，他们被称为“陈门双骥”，受到时人赞誉。玄奘对这样的成就并不满足，24岁那年，他独自离开成都，到各地访求名师去了。

那几年，玄奘的足迹遍及荆州、扬州、苏州及安阳、赵州等地。他拜谒高僧，学习了多部佛教经典，也研究了佛教各派的学说。武德九年(公元626年)，他再次来到长安。

这时候，长安的佛教已兴盛起来。高僧称玄奘为“佛门千里驹”，对他寄予厚望，宰相萧瑀还想请他当庄严寺的住持，但他拒绝了。在玄奘看来，由于梵文翻译及宗派纷争等问题，很多佛经已面目全非，自己若想“远绍如来，近光遗法”，就必须到佛教的发源地去“求取真经”。

唐太宗贞观元年(公元627年)，玄奘召集了一些同伴，向朝廷上表要求西行，朝廷不准。没有官方发放的“过所”(即通关文牒，相当于现在的护照)，人们不能私自出境，否则就是偷渡，要被治重罪。

慢慢地，同伴都散了，只有玄奘还在等。当年秋天，机会终于来了。因为长安遭受了大面积的霜、雹灾害，庄稼歉收，唐太宗下诏让百姓“随丰四出”，即外出逃荒。28岁的玄奘便混在四散逃荒的人群中，离开长安，孤身踏上了西行的漫漫征途。

这一路，他历尽千辛万苦，多次身陷绝境，最终到达了印度佛教中心那烂陀寺，在那里留学5年，之后又周游印度。当地僧众景仰他的人品学识，戒日王还为他召开了曲女城辩法大会，玄奘的名气越来越大。

人们希望他留在印度。然而，玄奘已完成西行使命，他义无反顾地回国了。

“千古一人”树丰碑

贞观十九年(公元645年)正月，玄奘载誉归国，并带回了大量的印度佛经及佛像、舍利等。二月初，唐太宗在洛阳宫仪鸾殿召见了他，“君臣相见甚欢”，聊得几乎忘记了时间。

见玄奘谈吐高雅、见识不凡，唐太宗遂问：“法师有如此才学，何不还俗做官，辅佐朝廷？”

玄奘不愿还俗，只想找个安静的地方，好好地翻译佛经。他委婉地向唐太宗提出：“我的家乡缑氏东南有少林寺，是南北朝时菩提达摩翻译佛经的地方。我想去那里译经，以利国家，还望陛下允准。”

对玄奘到少林寺译经的请求，唐太宗拒绝了。他说：“法师立志译经，也是好事，但不必到少林寺。长安弘福寺后有禅院，十分清静，法师可在那里住下。译经需要的一切，朝廷都会安排好的。”

玄奘无奈，一个月后回到长安弘福寺，开始组织大规模的译经工作。为满足唐太宗了解西域的愿望，他先口授了自己的西行见闻，由弟子辩机写出，就是《大唐西域记》一书。

这部书共12卷10多万字，记载了玄奘在西域亲历的110个国家和听说的28个国家，内容包括地理位置、历史沿革、风土人情、气候物产等，相当于当时西域的一部百科全书。

从19世纪开始，《大唐西域记》被译为德、法、英、日等各国文字，对世界文化的发展产生了深远影响，玄奘也成了世界文化名人。他九死一生、舍身求法的精神激励着很多后来者，鲁迅赞他为“中国的脊梁”，梁启超也称他为“千古一人”。

唐王朝给了玄奘很高的荣誉，只是长安事务繁杂，玄奘只想回家乡安心译经。显庆二年(公元657年)，他随唐高宗来到洛阳，停留了约一年时间，其间还为父母迁了墓地。不过，当他请求将译经场所放到少林寺时，唐高宗也拒绝了。

麟德元年(公元664年)二月，被誉为“法门之领袖”的玄奘在铜川玉华宫圆寂，时年65岁。他一生以极高的水准翻译了75部佛经计1300多万字，还将道教经典《道德经》等译成了梵文。可以说，在人类的文化交流史上，玄奘是一位“孤勇者”，更是一座难以逾越的丰碑。（洛报融媒·洛阳网记者 张广英）