苏秦：系六国兴亡，为天下名士（自古杰青出洛阳）

据《史记》等记载，苏秦是东周洛阳人，家住古轩里太平庄，即今洛龙区李楼镇太平村一带。他年少时在鬼谷子门下求学，后来回到洛阳，想向周天子陈述自己的政治主张，以期得到重用。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

当古人的青春遇到洛阳，会碰撞出怎样非凡的历史火花？

发愤读书的年轻人

连日来，俄乌局势牵动人心，不少人对地缘政治的理解又深了一层。

所谓地缘政治，一般指国家所处的地理环境与国际政治的关系。这是近代才提出的概念，但在我国古代，就有人精研此道，如战国时期著名的纵横家苏秦，就堪称地缘政治学的先驱。

据《史记》等记载，苏秦是东周洛阳人，家住古轩里太平庄，即今洛龙区李楼镇太平村一带。他年少时在鬼谷子门下求学，后来回到洛阳，想向周天子陈述自己的政治主张，以期得到重用。

可是，无论在位的周显王还是他身边的大臣，都不信任苏秦。于是，苏秦决定前往秦国，游说秦王兼并天下。

春秋末年，三国分晋，战国七雄取代了春秋五霸。后来，西边的秦国经过商鞅变法，实现了富国强兵，也打破了七雄之间的战略平衡。

苏秦看到了秦国的强盛。他先后十次向秦王上书，分析天下大势，劝其称帝而治。然而，秦王认为时机还不成熟，且秦国刚把商鞅处死，他不想再听人游说。苏秦一直等到盘缠都花光了，无奈离开秦国，东归洛阳。

据《战国策》记载，穷困潦倒的苏秦回到家中，受尽冷遇，连父母都不搭理他。不仅如此，有人还嘲笑他，说“周人之俗，治产业，力工商”，这些才是安身立命的根本，想凭口舌之辩吃饭，哪有那么容易？

年轻的苏秦偏不信邪。他连夜翻检家中藏书，最后找到了姜太公传下来的《阴符》，遂“伏而诵之”。每当读书发困的时候，他就“引锥自刺其股，血流至足”，以此来使自己保持清醒，这也是成语“悬梁刺股”中“刺股”的由来。

这样过了一年，苏秦就将书中的内容全部揣摩透了。他对天下大势已了如指掌，决定再次出发，踏上一条用知识改变命运的路。

合纵六国的纵横家

战国七雄中，秦在西，齐在东，中间自北向南是燕、赵、魏、韩、楚。苏秦学的是纵横学，这一次，他决定合纵六国，共抗强秦，以维持七雄之间的平衡。

据《韩非子》解释，所谓合纵，“合众弱以攻一强”。苏秦先到燕国，指出燕王战略上的错误，告诉他应该与山水相依的赵国结盟，共同对抗秦国，以免被秦国各个击破。

燕王听了，认为苏秦的话很有道理，愿意举国相从。在他的资助下，苏秦又到了赵国，游说赵王。

赵国的实力相对较强。苏秦为赵王详细解释了合纵的规则，称六国合纵之后，无论哪个诸侯国遭到秦国攻击，其他五国都要出兵相助，且有明确分工，如：“秦攻楚，齐、魏各出锐师以佐之，韩绝其粮道，赵涉河漳，燕守常山之北。”“秦攻韩、魏，则楚绝其后，齐出锐师而佐之，赵涉河漳，燕守云中……”

赵王听后，认为苏秦合纵六国，是为了“存天下，安诸侯”，自己愿举国相从。随后，他又给苏秦准备了车辆百乘、黄金千镒、白璧百双等，让苏秦去邀其他诸侯国加盟。

接下来，苏秦到了韩国。他告诉韩王，韩国地势险固，但与秦国接壤，一旦向秦臣服，必然会被要求割让宜阳、成皋等地，因此只有合纵一条路可走，韩王深以为然。

在魏国和齐国，苏秦也没遇到什么阻力，最后，他到了南边的楚国。

楚国地广粮足，有称霸的资本。因此，苏秦告诉楚王，秦国最担心的就是楚国，楚强则秦弱，秦强则楚弱，二者不能并存，并且，秦是虎狼之国，有吞并天下的野心。

楚王被打动了。苏秦终于完成了合纵六国的使命，并担任“从约长”。同时，他还身佩六国相印，成了六国的国相。

离开楚国后，苏秦一路北上，要到赵国向赵王复命。经过洛阳时，他的排场犹如王侯，周显王忙派人迎接，家人在他面前也不敢抬头。苏秦十分感慨，拿出黄金千两，分给了亲友及那些帮助过他的人。

是名士也是谋圣

苏秦抵达赵国后，赵王大喜过望，封他为武安君。他又将六国的从约书“投于秦”，秦王看了，15年不敢派兵东出函谷关。也就是说，苏秦为六国争取到了15年的和平时间。

当时，苏秦的名望达到了顶点。《战国策》中称，“天下之大，万民之众，王侯之威，谋臣之权，皆欲决苏秦之策”。苏秦也被称为贤人，时人称“贤人在而天下服，一人用而天下从”。

秦国虽不敢派兵东出函谷关，却一直在努力破坏六国联盟，比如与齐国、魏国联手，一起攻打赵国等。后来，秦国又与燕国联姻。齐国则趁燕国有事，攻占了燕国十座城池……没过几年，六国联盟便名存实亡了。

苏秦不得已，决定前往齐国，为燕国要回十座城池。他对齐王说：“燕国已与秦国联姻，您攻占燕国的城池，不但会惹怒燕王，还会惹怒秦王，这不是为齐国招祸吗？”齐王忙问怎么办，他说：“只要将城池归还燕国，就皆大欢喜了。”

齐王忙将城池归还燕国。然而，燕王听信谗言，对苏秦起了疑心，认为他不够忠信。苏秦说，忠信只为己，进取是为天下人。如果自己不进取，怎么会将老母撇在洛阳家中，而跋涉千里去为燕国要回城池呢？

打消燕王的疑虑后，苏秦又到齐国任客卿，找机会削弱齐国。公元前284年，他在齐国被人刺杀，临死前设下一计，让齐王散布消息说他是燕国的间谍，并将他“车裂于市”。刺客闻讯现身，结果被诛。

苏秦的一生极富传奇色彩，后世却对他褒贬不一。不过，正如汉代桓宽在《盐铁论》中所载，苏秦这样的人，“智足以强国，勇足以威敌，一怒而诸侯惧，安居而天下息”，他是真正的天下名士。

对苏秦的进取精神，曹操十分肯定：“夫有行之士未必能进取，进取之士未必能有行也。”

在苏秦之后，他的弟弟苏代、苏厉也以游说诸侯而扬名，并都得到了善终。今李楼镇太平村南有苏秦墓，这里出土有唐代石碑，上书“武安君六国丞相苏公墓”，为初唐宰相萧瑀所立。

萧瑀出身皇室，地位显赫，是隋炀帝皇后萧氏的亲弟弟，入唐后依然身居高位。据碑文记载，唐武德八年(公元625年)秋，他“奉旨省亲洛邑古轩里太平庄，拜谒苏秦冢，……勒石以铭谋圣，苏子千载可称也”。

曾经叱咤风云、身系六国兴亡的苏秦，是名士也是谋圣。（洛报融媒首席记者 张广英）