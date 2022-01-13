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推理剧情、还原人物、揭开秘密……剧本杀DM带你体验“别样人生”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 23:05

　　在茶马古道的客栈里，十几名年轻人身穿各种古装，有人暗藏“匕首”、有人笑里藏刀、有人故作镇定，一番唇枪舌剑后，“凶手”被揪了出来……这不是影视剧中的桥段，而是剧本杀游戏现场。28日，记者在位于洛阳市涧西区万国银座的一家推理馆见到了这一场景。

　　“各位，我们今天玩的这个剧本是《大橘为重》，各位按照分发的剧本选择不同角色……”说话的年轻小伙叫刘天伦，这里的玩家习惯叫他“弥夜”，他是一名剧本杀DM，直白地说，就是剧本的主持人。

　　剧本杀是现在年轻人一种新的社交方式，一般5至8人为主，玩家通过饰演剧本中的角色，围绕剧情展开推理，还原人物关系，交流探索，共同揭开秘密或者发现凶手。

　　“弥夜”告诉记者，剧本杀DM的主要责任是引导玩家进入故事，带领玩家进入游戏环节，完成一段体验，演绎不同人生。玩家扮演剧本中的一个角色，就像拍戏一样。

　　以前“弥夜”是一名电竞选手，一开始他只是喜欢和朋友们玩剧本杀，随着热爱的加深，他把这行当做了职业，成为一名职业剧本杀DM。隔行如隔山，刚开始做的时候，他切切实实感受到什么叫困难。

　　“弥夜”说，有的剧本需要很长的串场词，包括结尾复杂的复盘，他要花大量的时间去准备台词。他记得最长的一个剧本，准备了大约两周时间。

　　“剧本通常会有一本组织者手册，对于这本手册，DM必须烂熟于心。”“弥夜”的同事、资深剧本杀DM“洛克”说，为了让玩家的游戏体验更好，他们前期的准备工作也不少。像是房间里道具摆放、玩家游戏服装搭配、背景音乐播放设计、剧本二次改造……每一个细节他们都要考虑到位。

　　中国文化娱乐行业协会沉浸式剧本娱乐专业委员会副秘书长杨侃说，剧本杀DM的行业门槛虽然不高，但要做好并非易事。首先，要有一定的文字功底，全面理解剧本；其次，热爱这个行业，否则日复一日的重复会消磨激情，很难带玩家进入角色。

　　“‘兴趣爱好’和‘生活技能’成为年轻人推动自我雇佣新职业的发展源动力和新趋势。”社会学家安峰说，B站去年发布的《新360行：2021年青年新职业指南》，将各行各业的新生职业带进公众视野，刻画了一幅年轻人为美好生活拼搏的群像。

　　安峰进一步说，围绕“兴趣经济”一系列新需求，催生了许多新型岗位，进一步提升第三产业的附加值和含金量。

　　今年，洛阳市在牡丹文化节策划和筹备过程中，结合打造平台型创新城市、青年友好型城市、全国文明典范城市，着力在颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播等方面下功夫。

　　安峰说，从文旅产业的角度来看，结合剧本杀让景区的目标人群从游客扩大到“游客+剧本杀玩家”，当景区为玩家提供了更大的活动空间和更深的代入感，在增加游戏趣味性、体验感的同时帮助景区增收。“剧本杀”帮助沉浸式文旅找到吸引年轻群体的办法，更有力推动文旅产业向内容产业的深度融合。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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