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钱藏在哪里最保险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:52

　　世界不太平，战火又起，股市大跌。面临突如其来的天灾人祸，如何稳妥地保全财产是件大事。在这件事上，古人各出奇招、各显神通，有些藏钱方式简直匪夷所思。

　　有人把钱藏到墙角旮旯、墙壁夹层或门槛底下；有人把金银熔化了，灌到地板下或柱子里；有人把银子铸成巨大的银球，让小偷搬不动；还有更绝的，把值钱的东西藏到粪堆或茅坑里……

　　古时候在洛阳，把钱埋在地里，是比较常见的藏钱手段。因为在地里埋钱的人太多，北宋时期想在洛阳买房子，还得额外付给房主一笔“掘钱”。

　　北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了一件事：官员张观想在西京洛阳买一套房子，房价都谈妥了，卖主却非要他再多掏一千余贯“掘钱”。为啥呢？因为卖主认为房子底下可能埋着钱，张观有机会收获“意外之财”。

　　这事儿现代人可能无法理解。按北宋物价换算，当时的一千余贯钱相当于现在的一两百万元。房子底下“可能”埋着钱，换个角度看，也可能没有埋钱，万一没有，那张观掏的这一千余贯钱可就打水漂了。

　　张观没有犹豫。他按照卖家的要求，很利索地加付“掘钱”，买下了房子。

　　这可不是因为他好糊弄，而是他账算得明白。

　　洛阳地处中原腹地，古往今来相继有十三个王朝在此建都，大款扎堆，富豪云集。钱太多了得找个保险的地方存放，在自家隐蔽处挖个坑，把金银财宝埋在眼皮子底下，似乎最省事，也最让人有安全感。

　　挖坑藏钱是有讲究的，古人一般是分层储藏财宝，把最金贵的东西埋在最深处，上面覆盖一层厚土伪装，再把不太值钱的财物埋在浅层。这样，就算有人挖到了浅层的财物，金主至少还能保全一部分财产。

　　然而人算不如天算，小偷偷不走的，岁月会偷。

　　每逢改朝换代、战乱、天灾，大伙儿都慌着逃命，一时半会儿顾不上转移财产。待局势安稳，可能已经物是人非，后人早已忘了前人当年藏钱的具体方位。

　　所以，洛阳地下的“含金量”很高，一不留神就能挖到前人埋的宝贝。洛阳的房主搬离旧居或乔迁新居，常会在房前屋后掘地三尺折腾一遍，据说挖到钱的概率挺高。

　　这不，张观就挖到了。

　　他在洛阳买下新房之后，第一件事就是掘地找钱，结果真在屋子底下挖出一只石匣，匣子里装着好几百两黄金。

　　算下来，他等于一文钱没花，白得了一套好房子。这财运真叫人羡慕！(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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