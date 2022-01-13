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河南科技大学教授、博士生导师谢敬佩：研发应用前沿技术 抢占产业发展制高点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:26

　　“材料科学技术的每一次重大突破，都会加快生产技术的发展。”河南科技大学教授、博士生导师谢敬佩表示，新材料作为基础性、战略性和先导性产业，是高新技术的先导，对推动科技发展具有重大作用。

　　谈到洛阳新材料产业发展，谢敬佩深有感触。他表示，洛阳新材料产业在全国具有明显优势，特别是在高端装备用钛合金、先进耐磨材料等多方面形成了完整的产业链条和产业集群，已成为特色鲜明的新材料产业基地。

　　当前，在新一轮科技革命和产业革命的大背景下，新材料产业发展重点转向新能源材料、电子信息材料、生物医用材料、海洋工程装备材料等领域，市场前景广阔，发展机遇难得。“抢占新材料产业发展制高点，一定要把研发、应用前沿技术放在重要位置上。”谢敬佩表示，建议洛阳加强前瞻性基础研究与应用创新，建立以企业为主体、产学研用深度融合的新材料创新体系，集中力量开展系统攻关，在重点应用领域急需的新材料上取得突破，形成一批标志性前沿新材料创新成果与典型应用，抢占未来新材料产业竞争制高点。布局一批前沿新材料产品，突破关键工艺与专用装备制约，不断培育优势企业与人才团队，促进新材料产业集聚发展。

　　“只有产品质量好，企业才能走得长远。”谢敬佩建议企业始终严把质量关，不断优化工艺，强化日常管理，稳定供货关系和产业链上下游，持续提升产品质量，增强企业核心竞争力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 刘强 苗得雨）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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