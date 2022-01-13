向风而行——全力以赴开创洛阳产业发展的新春天

风起春潮涌，洛阳正朝阳！看，邀请专家大咖专题辅导，市委开春第一次集体学习的重点就是“把产业落到风口上”；170余名县区产业领域干部、企业及科研院所负责人齐聚市委党校，培训的重点还是怎么抓风口。

风起春潮涌，洛阳正朝阳！

看，邀请专家大咖专题辅导，市委开春第一次集体学习的重点就是“把产业落到风口上”；170余名县区产业领域干部、企业及科研院所负责人齐聚市委党校，培训的重点还是怎么抓风口。

看，从沪、杭、京等一线城市，到哈啰、大华等风口企业，市县党政大员率队直奔招商前沿，对接项目；瀍河以基金招商“云端”签约盒子汽车，为明天发展“下注”；洛龙率先组建产业发展智囊团，为产业腾飞“聚力”。

看，涧西、老城争相布局“直播经济”，分享“移动互联+”的时代红利；文旅集团携手爱奇艺谋划“风起洛阳——隋唐洛阳城国风穿越节”，蓄势冲击“沉浸式文旅”新风口。

…………

一段时间以来，聚焦风口产业发展，河洛大地势头正劲！

月余前，市委十二届二次全会暨市委经济工作会议明确提出，抓产业是重振洛阳辉煌的关键之举，发展产业必须抓风口产业，并以大力发展风口产业为主线，明确了产业发展“136”工作举措，激发了全市上下的广泛共鸣。

诚然，对于洛阳而言，不发展产业，重振辉煌就是一句空话；不抢抓风口，在因循守旧中故步自封，在安于现状中自我陶醉，不能在爆发式增长中跨越发展，加快迈向“万亿级”目标，重振辉煌同样遥不可及。

问题来了，何为风口产业？风又从何而来？

风口，源于政策加持。从“下海经商”到“海外淘金”，从“淘宝店主”到“直播网红”，几乎每个时代热词和风潮背后，都承载着政策的红利。今天，新能源汽车产业“热风”劲吹，背后同样离不开政策大手的强力推动。

风口，源于技术驱动。从高速铁路、扫码支付，到共享单车、网络购物，中国“新四大发明”的诞生，正是技术风口的产物。这些年蓬勃发展的云计算、大数据、5G等新兴技术，更是渗透到各行各业，为产业发展带来无限可能。

风口，源于需求牵引。从“手表、自行车、缝纫机”，到“彩电、冰箱、洗衣机”，再到“汽车、商品房、旅游度假”，改革开放以来“三大件”的变化，既是需求升级的映射，也是风口更迭的见证。

说到底，风口产业往往与政策、技术、需求等因素“绑定”，背后意味着潮流、趋势、市场，故而具有高成长、后劲足、空间广的特性。

跳出洛阳看洛阳，总是别有一番“风”味——

深圳，始终迎着风口上，从“三来一补”到“OEM代工”，从“低端加工”到“高端设计”，不到10年就完成一次产业升级，实现从“小渔村”到“大都市”的华丽蝶变；

合肥，借势而进、造势而起，专注于引进芯片、新型显示、新能源汽车等产业，推动产业结构从“铜墙铁壁”转变为“芯屏汽合”，用14年时间实现GDP从千亿元到万亿元的跨越；

襄阳，既立足汽车等优势产业，又抢抓机遇集聚一批新能源汽车产业，推动智能网联汽车、新一代信息技术等战略性新兴产业发展壮大，几年间实现从“一车独大”到“交替领先”，去年GDP以130多亿之差直追洛阳；

一个个地方生动实践表明，发展风口产业这条主线，就是产业强弱的分割线，决定着城市兴衰的分水岭！

一个地方的发展，不能总是拿别人的昨天装扮自己的明天。今天的洛阳，必须“千方百计把风口产业做起来”，才能赋能“洛阳的明天”。

我们应当清醒地看到，工业增速0.4%、规模以上工业增速1.3%，这组去年的主要指标数据，一定程度上折射出洛阳传统产业的增长乏力，新的增长动能尚未形成，暴露出我市在风口产业布局上的问题和短板。今天，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新技术、新模式、新业态层出不穷，新的产业风口不断涌现，沿海企业正加速向市场广阔的中西部地区进行产业转移，“品质化、个性化、体验式”正成为国人消费新潮流……风口来了，抓不住，就会被别人狠狠甩下，甚至错失一个时代！

我们更应坚定信心，洛阳大院大所多，科技创新能力较强，特别是在“内循环为主”下，居中守正、联通东西的区位优势，基础雄厚、门类齐全的产业优势，人口大省、城镇化加速的市场优势，都是发展风口产业的强大底气。我们要提升把握和感知产业风口的能力，搞透产业发展新趋势新变化，搞透产业风口有哪些、与自身结合点在哪里，搞透如何抓好传统产业向风口产业转型、投融资、运营商引入等工作，在把准主攻方向、精准聚力发力中，实现风口产业无中生有、有中生新。

今年以来，锚定风口产业，狠抓产业风口，洛阳产业发展已经展现新气象。使用寿命高出30%，能量储存增加30%，立足新能源风口，洛阳储变电系统有限公司力推细分领域技术创新，实现“明星产品”无人机动力单元基本接满全年订单；从生产铝锭、铝板转向生产高端铝箔产品，产品附加值的大大提升，让洛阳万基铝加工有限公司宛若站在风口之上，订单纷至沓来……向风而行，不少企业车间里演绎出别样“春天”。

顺势而为，方能大有作为；乘风而起，才能扶摇直上。

“我就担心丧失机会。不抓呀，看到的机会就丢掉了。时间一晃就过去了。”这是1992年春邓小平视察南方时说的一句话。正是这趟视察，唤来“东方风来满眼春”。今天，我们发展风口产业，就是抢抓时代的机遇，续写洛阳产业发展又一个“春天的故事”，更须时不我待、只争朝夕！

有道是——

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。（洛平）