国网洛阳供电公司：组建青年社团联盟 提升青年员工归属感

昨日，国网洛阳供电公司的青年员工正为公司即将举办的“‘持’骋赛场，‘电’靓青春”青年主持人大赛作准备，许多青年员工现场报名、为活动出谋划策，气氛十分活跃。

昨日，国网洛阳供电公司的青年员工正为公司即将举办的“‘持’骋赛场，‘电’靓青春”青年主持人大赛作准备，许多青年员工现场报名、为活动出谋划策，气氛十分活跃。

该公司现有青年员工983名，大学本科及以上学历占比86.3%。为了助力青年友好型城市建设，为青年职工提供施展才能的平台，去年11月，该公司组建了青年社团联盟，建立了科技创新社、志愿服务社、体育运动社、文艺表演社、文学写作社、新闻宣传社等六大社团，依托社团组织策划各项活动，提升青年员工的参与感和归属感。

今年刚满30岁的殷朋飞是科技创新社的成员，他说：“我原本负责变电运维工作，发现问题后要联系检修部门来解决，加入科技创新社之后，我也能检修一些基础的故障了！”

除了提供学习成长的平台，该青年社团联盟还进一步满足青年员工的精神文化需求。自去年开始，该公司陆续建成健身房、图书室等休闲娱乐场所，为青年员工提供活动与交流的阵地。同时，该公司还为每一名新入职员工发放《新员工入职手册》，不仅有公司的情况介绍，还分门别类标注着洛阳市县区景观“打卡地”、特色民俗小吃街等，助力青年员工了解洛阳、爱上洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 邹家栋)