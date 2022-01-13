6个无主管老旧小区装上充电桩【视频】

对于家在洛阳市涧西区周城大厦的“上班族”张颖颖来说，从每天中午赶回家做饭的紧张节奏中，抽出些时间将电动车电瓶抬上楼充电，是一件既劳累又麻烦的事儿。好在今年春节刚过去不久，张颖颖就在自家楼下发现了可喜的改变。

对于家在洛阳市涧西区周城大厦的“上班族”张颖颖来说，从每天中午赶回家做饭的紧张节奏中，抽出些时间将电动车电瓶抬上楼充电，是一件既劳累又麻烦的事儿。好在今年春节刚过去不久，张颖颖就在自家楼下发现了可喜的改变。

“家门口有了充电桩，再也不用搬着电瓶爬楼充电了。”22日中午，下班回来的张颖颖在停好电动车并进行刷卡操作后，电动车的充电模式即刻启动，“太方便了，社区为我们办了件提升幸福感的好事。”

周城大厦属军安社区管辖，小区为无物业及业委会的无主管老旧小区，共有176户住户、500余人，且因建成时间较早，无停车位规划，所以小区内的电动车较多，随之而来的飞线充电问题也较为突出。

军安社区的党委书记李莹介绍，一般来说，在小区内安装充电桩是由小区物业负责沟通对接的，但考虑到周城大厦的实际情况，为了尽可能减少飞线充电带来的安全隐患，给居民生活提供更多便利，所以此次社区决定牵头为辖区内包括周城大厦在内的6个无主管老旧小区同步安装充电桩。

网格长走访、民意统计、实地考察、沟通协调多部门……经过数十次“跑腿儿”，直到近期才终于最后确定了6个小区停车区域建立充电桩的具体位置。“虽然过程不易，但能得到这样的结果，大家都很高兴，我们的努力都是值得的。”李莹说，截至目前，军安社区已实现无主管老旧小区充电桩全覆盖。

眼下，由市创建办、市文明办联合多部门开展的杂乱电缆整治工程正在我市全面推进，整治对象除城市主次干道、背街小巷外，还有像周城大厦一样的老旧小区。在李莹看来，为电动车出行居民安装充电桩，不仅是社区“我为群众办实事”的具体实践，还将为接下来即将在小区开展的线缆整治工程奠定基础，从而助力文明社区的打造和全国文明典范城市的创建。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）