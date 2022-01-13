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洛阳推进“县管校聘”改革 5万名教师竞聘上岗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 16:40

　　22日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事新闻发布会推出第四场，聚焦教育惠民。现场，洛阳市教育局重点介绍了洛阳在提高学前教育普及普惠、缓解义务教育学位短缺、补齐乡村教育短板、落实“双减”政策等方面取得的新进展。

　　新建公办幼儿园22所

　　从“二孩”到“三孩”，群众对优质学前教育资源的需求越来越大，期待也越来越高。去年，洛阳投入资金8179.01万元，完成新建公办幼儿园22所，新增公办学位3000个，全市公办幼儿园在园幼儿占比达到51.9%。

　　同时，洛阳积极落实普惠性民办园生均补助政策。对全市1988所幼儿园按照办园性质实行分类挂牌管理，落实普惠性民办园每生每年500元生均补助政策，去年，各级政府共完成财政补贴共计2077万元，群众学前教育的负担持续减轻。

　　新建、改扩建义务教育学校21所

　　去年，洛阳投资8.17亿元，新建、改扩建义务教育学校21所，增加义务教育学位11400个，有效缓解义务教育“城镇挤”的问题。

　　同时，洛阳严格落实外来务工人员随迁子女入学需求，让每一个进城务工家庭子女都能更方便地入学。

　　5万名教师竞聘上岗

　　去年，洛阳通过线上发布会、校园推介会等方式，鼓励高校毕业生从事农村教育工作，全市共招聘农村学校特岗教师600名，培养地方公费师范生260名，农村学校体音美等教师结构性缺编问题得到持续改善。目前，全市共有乡村教师3.02万名，乡村教师占比达到29.9%。

　　围绕激发中小学办学活力，洛阳推进实施“县管校聘”改革。截至目前，全市800多所中小学校完成改革任务，5万名教师竞聘上岗，在全省率先走出了市域整体推进“县管校聘”改革的路子。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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