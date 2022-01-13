洛阳各县区持续深化文旅融合 抢抓文旅产业发展新风口（从县区经济工作会议上看文旅融合）

昨日，位于老城区的隋唐大运河文化博物馆正加紧施工。按照计划，今年牡丹文化节期间，该博物馆将正式面向公众开放，成为我市又一处文旅新地标。

昨日，位于老城区的隋唐大运河文化博物馆正加紧施工。按照计划，今年牡丹文化节期间，该博物馆将正式面向公众开放，成为我市又一处文旅新地标。

今年我市的《政府工作报告》提出，要深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地。今年，我市要着力打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，争创国家文化旅游产业融合发展示范区，力争全年接待游客1.2亿人次、旅游总收入超1000亿元。按照相关部署，当前我市各县区正持续深化文旅融合，积极推进隋唐洛阳城中轴线贯通等15个项目，今年牡丹文化节前建成隋唐大运河文化博物馆，9月底前启动建设小浪底库区港航工程，10月底前实现黄河流域非遗中心开馆试运营，助力我市打造全国沉浸式文旅产业发展新高地。

文旅文创产业是老城区的优势产业。老城区委经济工作会议提出，要积极抢抓产业发展新风口，全力塑造“梦里隋唐，尽在洛邑”品牌，推动文旅文创成支柱。目前，该区正持续推进古城保护与整治项目，加快推进古城六大片区改造提升、洛邑古城一期续建等工程，谋划实施长夏门、建春门、跨中州路城墙等复建项目，重现古城历史风貌。同时，强化运营思维，顺应年轻化消费新趋势，引入高水平运营团队，推动“梦里隋唐，尽在洛邑”实景剧本体验项目尽快落地，将沉浸式体验贯穿街区、园区的整个业态布局。

洛龙区也在着力打好“盛世隋唐”牌。洛龙区委经济工作会议透露，该区将以建设“沉浸式文旅目的地”为目标，推进12个总投资143亿元的重点文旅项目，年内完成投资不低于40亿元。例如，以隋唐里坊数字文化馆和里坊光影秀为主要牵引，高标准实施聂湾文旅小镇项目；抓好隋唐洛阳城历史轴线复原展示，9月底前完成天街北延和建春门大街东延。同时，培育动漫、电竞、潮玩、国风、音乐等文创产业，支持三彩艺、牡丹瓷、金银器等特色产品产业化发展，谋划举办中国剧本行业峰会、奇石博览会、青春音乐会等系列活动，为洛龙文创注入新活力。

瞄准沉浸式文旅产业，嵩县计划实施9个重大文旅项目，让“湖山圣域、嵩县爱你”叫响全国。按照嵩县县委经济工作会议部署，该县将以无目的地旅游、康养民宿集群为抓手，打造一批沉浸式旅游产业项目；以白云山创建国家旅游度假区为依托，积极谋划建设白云山时光隧道项目，采用裸眼3D、VR、元宇宙等高科技手段，打造沉浸式文旅网红打卡点；推进1万间民宿集群、100家精品民宿建设，积极打造伏牛山国民休闲旅游度假地。

文旅IP是社交媒体的“热点”。孟津区委经济工作会议提出，要创新文旅营销，坚持移动优先、视频为主，加强交互传播，启动青年社交媒体推广计划，利用微博、微信、抖音、快手、小红书等渠道传播历史文化，推动“文化出圈”向“IP输出”转型，叫响文旅融合特色品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)