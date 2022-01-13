嵩县公安局举行退赃仪式 退还被害人8.5万元被骗款

近日，嵩县公安局举行退赃仪式，向3名电信网络诈骗被害人退还被骗款8.5万元。
近日，嵩县公安局举行退赃仪式，向3名电信网络诈骗被害人退还被骗款8.5万元。
近日，嵩县公安局举行退赃仪式，向3名电信网络诈骗被害人退还被骗款8.5万元。
2021年12月7日，嵩县陆浑镇毛某报警，他当天在网上刷单被诈骗16万余元。接警后，民警迅速立案并开展侦查工作，通过分析被骗资金流向，锁定一笔5万元的资金流向国外，随后又流向国内一家贸易公司。
“我们将这笔钱冻结后，到该贸易公司调查，排除了其作案嫌疑。”办案民警乔红立介绍，犯罪分子得手后，用5万元赃款向该公司采购物资。经做相关工作，该贸易公司将5万元退还。
2020年8月，嵩县居民卜某、任某遭遇网上贷款诈骗，分别被骗9万元、23万余元。经过一年多调查，民警日前分别为两人追回被骗款项1.5万元、2万元。
民警提醒广大市民：所有让刷单、刷信誉的，都是诈骗，贷款一定要到正规金融机构。遭遇电信网络诈骗，保留好证据并第一时间报警。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙)
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