嵩县常店村铺砖工匠成立理事会 抱团发展让事业越做越大

元宵节已过，嵩县陆浑镇常店村的铺砖工匠们又忙活了起来。

元宵节已过，嵩县陆浑镇常店村的铺砖工匠们又忙活了起来。

18日一早，村民赵立听换上标有“常店铺砖工匠”字样的服装，又仔细把带有“二维码”的名片装进工具包里。“咱铺砖工匠有组织了，现在我出去铺砖，就穿这身衣裳、拿上名片，时刻提醒自己，认真干活。”赵立听笑着说。

常店村位于陆浑镇西部，该村像赵立听一样常年从事铺砖及地板砖相关行业的工匠达100多人，全年务工收入达800多万元。因技术高、信誉好，常店铺砖工匠享誉县内外，已成为该村外出务工的主要增收渠道。但由于缺少统一组织，常店村的工匠大多属于单打独斗，产业发展一直形不成规模。

常店村乡贤暨铺砖工匠理事会成立仪式现场（通讯员供图）

在陆浑镇党委的指导下，14日该村举行常店村乡贤暨铺砖工匠理事会成立仪式，并推选了理事长、副理事长。铺砖工匠终于有“家”了，这不仅是对“乡贤+产业”创业模式的有力探索，也对做大做强陆浑镇乡村工匠品牌具有重要意义。

“把大家集中到一起，成立一个大家庭，一起交流技能技术，共享工作资源，才能让大家的事业越做越大。”赵立听说，现在大家都攒着劲儿，不仅要抱团发展、一起精钻行业技能，还要积极参与村内各项事业，带动村民一块致富。

自2021年以来，嵩县大力发展产业育强“生力军”，积极构建“乡贤链+产业链”模式，全县形成了以田湖镇焊工、车村镇栈道工、德亭镇仿古泥瓦工等16个“一镇(乡)一特”的劳务经济品牌，创建1个省级、3个市级农民工返乡创业示范园区，培育出4个省级、5个市级农民工返乡创业示范项目。

该县相关负责人表示，今年嵩县县委、县政府计划全面实施电子商务、农业产业双“十百千万”工程，致力于培育100个乡村运营商和乡村工匠、1000个职业农民、1万个技术农民，扩大农民就业增收渠道，以实实在在的工作成效推动市委乡村振兴“151”工作举措落地见效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 邱明 通讯员 吕小伟）