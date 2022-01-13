宜阳县召开2022年三级干部会议【视频】

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踔厉笃行聚合力，奋楫争先谱新篇。今日上午，宜阳县2022年三级干部会议召开。
踔厉笃行聚合力，奋楫争先谱新篇。今日上午，宜阳县2022年三级干部会议召开。
会议旨在总结成绩，表彰先进，明确任务，动员全县上下鼓足干劲、真抓实干，在建设“宜居宜业、富美宜阳”新征程中展现新作为、再创新辉煌。
市政协副主席、县委书记张汉智，县委副书记、代县长张丽娟，县委副书记杨会勉，县人大常委会主任陈宝国，县政协主席王定泽等领导出席会议。
会上，县委副书记、代县长张丽娟对宜阳县2021年工作进行总结，对2022年工作进行安排部署。张丽娟表示，2021年，宜阳县坚持稳中求进、创新引领、改革开放、区域协同、统筹推进、绿色优先、人民至上，综合实力明显增强，现代产业蓬勃发展，发展活力竞相迸发，城市品质显著提升，乡村振兴全面实施，生态环境持续向好，群众福祉不断改善。 2021年全县完成地区生产总值333.2亿元，增速5.2%。一般公共预算收入完成15.2亿元，同比增长6.7%，其中税收收入完成11.1亿元，同比增长5%。固定资产投资增长5.8%，其中工业投资增长4.8%。规模以上工业增加值增长4.8%。社会消费品零售总额增长9.3%。城乡居民人均可支配收入分别增长7.5%、9.0%。银行业金融机构各项存款余额202.17亿元，增幅21.28%。7项主要指标超全市平均水平，其中5项居全市先进位次。