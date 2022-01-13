17日，市委理论学习中心组举行集体学习，深入贯彻习近平总书记关于科技创新和产业发展的重要论述，邀请专家围绕以科技创新引领产业升级、大力发展风口产业进行专题辅导报告，推动领导干部进一步强化创新意识和产业意识，不断提高做好新形势下经济工作的专业能力。市委书记江凌主持并讲话。徐衣显、杨炳旭等出席。

市委理论学习中心组举行集体学习

把创新落到产业上 把产业落到风口上

江凌主持并讲话 叶志镇、胡海平作报告

徐衣显、杨炳旭等出席

17日，市委理论学习中心组举行集体学习，深入贯彻习近平总书记关于科技创新和产业发展的重要论述，邀请专家围绕以科技创新引领产业升级、大力发展风口产业进行专题辅导报告，推动领导干部进一步强化创新意识和产业意识，不断提高做好新形势下经济工作的专业能力。市委书记江凌主持并讲话。徐衣显、杨炳旭等出席。

专家叶志镇

在集体学习时，中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院学术委员会主任叶志镇作了《科技创新对经济发展的支撑作用》辅导报告；师董会(北京)信息科技有限公司董事长胡海平作了《智慧经济时代的“运营式招商”》辅导报告。大家纷纷表示，辅导报告面向科技创新前沿和未来产业发展，结合洛阳产业转型实际，提出了许多具有前瞻性、针对性、建设性的意见建议，内容翔实、深入浅出、深受启发，对进一步强化创新引领意识、提高产业发展能力具有很强的指导意义。

专家胡海平

江凌在讲话中指出，进入新发展阶段，科技创新、风口产业已经成为洛阳现代化建设的重要发力点。洛阳具有较好的科研基础、产业基础，要在新一轮区域经济版图重构中抢占先机，必须扭住科技创新和产业发展的风口，走好以创新引领发展之路。各级各部门要坚持以创新引领发展主战略，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，真正把创新落到产业上、把产业落到风口上，奋力闯出转型发展高质量发展新天地。

江凌强调，要把准产业发展的主风口，抢抓“双碳”经济、数字经济、生命健康、文旅文创等风口产业发展新机遇，加快推动传统产业向风口产业转型，千方百计把风口产业做起来。要找准洛阳在风口产业中的位置，立足产业基础，转变思维观念，面向产业风口，着力进入风口产业关键环，提早布局新的风口产业，为赢得未来发展培育更多增长点、争取更大主动权。要高度重视资本市场，抓好风口产业投融资，探索建立“引导基金+市场化基金+投贷联动”的多元化投融资体系，善于用市场化手段撬动社会资本，在更大范围聚合人才、科技等创新资源，尽快扶持壮大一批风口企业。要强化企业家思维，树立市场化意识，精准开展领导干部和企业家专题培训，着力培养与新发展阶段相适应的专业能力素质，不断推动洛阳在发展风口产业上取得更大突破。

此次集体学习以视频形式举行，各县区设分会场。市委理论学习中心组成员，市直有关部门主要负责同志，部分驻洛省管企业、科研院所、大型企业、高等院校主要负责同志等在主会场参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞/文 梅占国/图)