洛阳两名“00后”大学生创作新年歌曲宣传家乡【视频】

16日下午，在洛阳市老城区丽景门城楼的大门口，两个年轻男孩儿正在对着一台相机唱歌，来往行人有的驻足观看，有的跟着音乐节奏打起了节拍，但更多行人却是疑惑：这俩孩子是在干啥？

16日下午，在洛阳市老城区丽景门城楼的大门口，两个年轻男孩儿正在对着一台相机唱歌，来往行人有的驻足观看，有的跟着音乐节奏打起了节拍，但更多行人却是疑惑：这俩孩子是在干啥？

原来，两人正在为自己原创的歌曲制作MV，到丽景门取景拍摄。“我们还去了应天门和明堂天堂，拍摄我们洛阳的地标性建筑。”李博涵告诉记者。

2002年出生的李博涵就读于沈阳航空航天大学，是飞行器制造工程专业的大二学生。与他同行的是河南牧业经济学院国际商务专业的大三学生牛玉超。今年春节在家期间，两人自制歌曲《关于年的一首歌》，向河南广播电台投稿并被采纳播出，随后在其他网络平台发表，收获一众好评。

“烦恼留在以前回家共团圆，把埋怨丢在一边爱在新起点……”牛玉超是这首歌的作词人，谈及创作灵感，牛玉超说道：“作为土生土长的洛阳人，歌词的内容其实是我们从小到大关于洛阳年味的记忆。”

“我在作曲、混音的时候不仅用了古筝这类传统乐器，还用了电音，既能体现我们洛阳的古都风貌，还能展现朝气蓬勃的现代化特征。”李博涵补充道。