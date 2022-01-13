洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳两名“00后”大学生创作新年歌曲宣传家乡【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 16:52

　　16日下午，在洛阳市老城区丽景门城楼的大门口，两个年轻男孩儿正在对着一台相机唱歌，来往行人有的驻足观看，有的跟着音乐节奏打起了节拍，但更多行人却是疑惑：这俩孩子是在干啥？

　　原来，两人正在为自己原创的歌曲制作MV，到丽景门取景拍摄。“我们还去了应天门和明堂天堂，拍摄我们洛阳的地标性建筑。”李博涵告诉记者。

　　2002年出生的李博涵就读于沈阳航空航天大学，是飞行器制造工程专业的大二学生。与他同行的是河南牧业经济学院国际商务专业的大三学生牛玉超。今年春节在家期间，两人自制歌曲《关于年的一首歌》，向河南广播电台投稿并被采纳播出，随后在其他网络平台发表，收获一众好评。

　　“烦恼留在以前回家共团圆，把埋怨丢在一边爱在新起点……”牛玉超是这首歌的作词人，谈及创作灵感，牛玉超说道：“作为土生土长的洛阳人，歌词的内容其实是我们从小到大关于洛阳年味的记忆。”

　　“我在作曲、混音的时候不仅用了古筝这类传统乐器，还用了电音，既能体现我们洛阳的古都风貌，还能展现朝气蓬勃的现代化特征。”李博涵补充道。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳外迁高中规划设计方案完成联展
  • 洛阳市直事业单位重塑性改革动员部署...
  • 洛阳入围元宵节综合热度城市TOP10
  • 抓紧去办！今后，养老保险等多项社保...
  • 洛阳入选全国性综合交通枢纽城市建设名单
  • 受雨雪天气影响，洛阳部分公交线路调整
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 了不起！洛阳18岁小将开启欧洲足坛留...
  • 人手一“墩” 洛阳这个学校实现了“冰...
  • 王城公园打造灯会品牌 带火洛阳春节期...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    千架无人机夜空飞舞 ...
    猜灯谜 闹元宵【组图】
    精准科学调控 拉长观赏...
    云端赏年俗 隋唐闹元宵...
    精彩热帖

    木兰从军之话别

    神都飞雪

    闹元宵

    勇成摄影 山村随拍
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605