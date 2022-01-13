乘客量创洛阳地铁2号线开通后新高！乘客最多的是这些站

春节假期，市民游客乘坐地铁走亲戚逛游园，成为洛阳的新时尚。

春节假期，市民游客乘坐地铁走亲戚逛游园，成为洛阳的新时尚。

数据显示，正月初一已来，洛阳地铁乘客数量大幅攀升，已连续多日在15万人次以上。其中，2月1日大年初一的乘客量达18.5万人次，创2号线开通后的新高，客流强度在全国排第二。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，春节假期，地铁站熙熙攘攘的客流一直持续不断。地铁进站安检口前不少乘客排队，在查验健康码、行程卡后依次有序购票进站。

记者在地铁应天门站、丽景门站等站点看到，通过地铁到应天门游览和老城逛街的游客有很多。

“我没开车，坐地铁过来多方便，而且还不担心堵车和停车难题。”市民王龙说，地铁出行让他体验到了休闲娱乐的更多时尚方式，也成了城市新名片。

据介绍，2月1日，1号线运营开行载客290列次，2号线运营开行载客267列次，线网客运量18.48万人次，解放路站换乘客流突破5万人次，创历史新高。2月2日，2条线网客运量16.48万人次，解放路站换乘客流4.3万人次。

综合春节假期前四天客流量，市民群众积极响应就地过年号召，前往市区各游园和景点的乘客明显增多，各车站的火爆程度也反映了这一问题，客流量多的车站依次为解放路站、王城公园站、青年宫站、隋唐园站、应天门站。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 角亮武 孙亚军)