这项“洛阳创新”造就绝美“冰丝带”

随着北京冬奥会4日开幕，作为北京主赛区标志性场馆、唯一新建的冰上竞赛场馆，以高科技、中国风为特色的国家速滑馆“冰丝带”受到世界瞩目。

随着北京冬奥会4日开幕，作为北京主赛区标志性场馆、唯一新建的冰上竞赛场馆，以高科技、中国风为特色的国家速滑馆“冰丝带”受到世界瞩目。

记者近日从洛阳北方玻璃技术股份有限公司(下文简称北玻股份)获悉，该企业为国家速滑馆提供幕墙玻璃产品，为北京冬奥会成功举办贡献“洛阳创新”。

作为北京冬奥会大道速滑比赛场地，国家速滑馆此次承担速度滑冰项目比赛，共产生14块金牌，是冬奥会产生金牌数量最多的单个场馆。其之所以得名“冰丝带”，是因为场馆外形由22条晶莹美丽的“丝带”状曲面玻璃幕墙组成，通过与明亮剔透的超白玻璃相结合，在夜景照明系统开启后，宛如一圈圈“冰丝带”环绕周围，色彩纷呈，体现了冰上运动的速度和激情。

为保证轻盈流畅、富有动感的显示效果，场馆幕墙玻璃的作用极其重要。“在接到任务后，我们一共向国家速滑馆提供了3360块曲面幕墙玻璃，其中让建筑夜晚变得流光溢彩的22条‘冰丝带’，则由1738块异形小半径弯弧半钢夹层玻璃组成。”北玻股份钢化公司常务副总经理韩俊峰表示。

在产品设计制造过程中，北玻股份自主设计出一套特制小半径玻璃成形设备，并配合设计单位测试不同工艺要求下弯曲半径极限，经过半钢化、彩釉、夹层、中空等工艺的不同组合及工艺试验，按照建筑玻璃外观质量要求27项指标逐项测量分析，最终成功研制出175毫米半径弯弧半钢夹层玻璃，解决了建设核心难点，高质量完成国家速滑馆建设需求。

后经中国建筑学会组织专家鉴定，北玻股份与多家单位共同完成的“国家速滑馆复杂曲面幕墙及柔性屋面关键技术”，达到国际领先水平。北玻股份也由此成为世界上首家打破传统钢化工艺、成功制作出175毫米半径弯弧半钢夹层玻璃的企业。

如今，随着北京冬奥会赛事逐渐推进，国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“冰立方”、国家速滑馆“冰丝带”全面进入赛时运行模式，其上都配备着北玻股份的玻璃产品。下一步，该企业将继续以创新为发力点，抢抓产业风口，力争为洛阳市率先在中西部地区打造创新型产业生态贡献更多“北玻动力”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃）