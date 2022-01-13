洛阳“95后”小伙儿返乡创业养土鸡 直播销售带富乡邻

“大家看中哪只可以跟我连麦，我编号之后尽快安排发货。”16日晚上，在某直播平台，视频中的时浩东正站在鸡棚中，介绍着自己养的土鸡，不时有观众提问、挑选、下单。

“大家看中哪只可以跟我连麦，我编号之后尽快安排发货。”16日晚上，在某直播平台，视频中的时浩东正站在鸡棚中，介绍着自己养的土鸡，不时有观众提问、挑选、下单。

时浩东出生于1997年，家住洛阳市偃师区府店镇来定村，是个不折不扣的“95后”。2019年，时浩东从河南农业职业技术学院的动物医学专业毕业，放弃了在外地工作的机会，决定回到家乡养殖土鸡。

时浩东的这一创业计划最初并未得到父母的理解和支持，但他还是坚持了自己的想法，用拼西凑来的几万元资金，很快办起了“小时土鸡养殖场”。

从选种、育苗到养殖，时浩东倾注了大量心血。小鸡崽刚出保温箱时容易感冒、流鼻涕，时浩东就到山上采摘金银花、连翘、板蓝根等天然药材，回来熬成水喂给它们。

为了让土鸡的品质更好，时浩东选择放养，让它们自己去觅食。白天，这些土鸡在山林中吃着新鲜的野草和虫子，还有各种中草药，喝着山泉水。晚上回来，时浩东还要给它们加餐：“光靠白天吃的这些，没法给它们补充足够的能量，晚上再喂一些玉米、粗粮还有蔬菜，这样它们才能长得更壮。”