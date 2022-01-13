洛阳城管部门紧急除冰雪 确保市民出行安全

昨天夜里开始，洛阳市出现降雪天气，今天早晨起床，窗外雪花飞舞，银装素裹。

昨天夜里开始，洛阳市出现降雪天气，今天早晨起床，窗外雪花飞舞，银装素裹。

洛阳市气象局发布的雪情报告显示，16日17时至17日06时，洛阳各县区国家观测站降雪量(毫米)/积雪深度(厘米)为：栾川5.7/6；嵩县4.7/4；汝阳4.7/3；洛宁3.5/3.5；伊川2.9/1；宜阳1.4/1；新安1.2/2；主城区1/0.6；孟津0.3/0.1；偃师微量/0。

降雪低温天气带来道路结冰风险。洛阳市城市管理局启动冰雪天气应急预案，紧急出动人员、车辆对市区主次干道、桥梁进行除冰雪作业。

昨天夜里到17日上午8点30分，全市桥梁养护单位持续进行桥梁除冰雪工作，共出动铲雪车、洒布车等作业车辆70余台、人员200余名，撒布融雪剂240余吨，确保桥梁通行安全。城管部门出动除冰雪人员2050名、各类除冰雪设备46台，撒布融雪剂39吨，清理城市道路92条。目前，全市城管部门除冰雪作业仍在进行中，最大限度确保市民出行安全。

洛阳市气象局预报，今天白天到夜里，洛阳小雪转阴天，东北风3级到4级，气温-3℃到-1℃。18日，洛阳小雪转阴天，气温-1℃到2℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 王宪国 李忠欣 文/图/视频)