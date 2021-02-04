14日下午，市十五届人大五次会议举行第三次大会。

市十五届人大五次会议举行第三次大会

通过关于政府工作报告的决议等大会决议，并进行大会选举

14日下午，市十五届人大五次会议举行第三次大会。

大会主席团常务主席江凌、吴中阳、何伟、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、张尚君在主席台前排就座。大会由江凌主持。

会议以举手表决的方式，依次表决通过了市十五届人大五次会议关于洛阳市人民政府工作报告的决议、关于洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划的决议、关于洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算的决议、关于洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于洛阳市中级人民法院工作报告的决议、关于洛阳市人民检察院工作报告的决议。

会议表决通过了关于代表议案处理意见报告的决议。

会议表决通过了关于接受吉振华同志辞去洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会副主任职务的决定；表决通过了市十五届人大有关专门委员会组成人员名单。

会议表决通过了总监票人、监票人名单。随后，大会进行选举。出席会议的全体代表肩负着全市人民的重托，认真履行宪法和法律赋予的职权，分选区按照指定顺序投票。

大会主席团其他成员也在主席台就座。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞)