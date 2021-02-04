最新公示217处！洛阳市道路交通电子监控点位大全

为规范交通技术监控设备的设置，充分发挥交通技术监控设备非现场执法对减少安全隐患、预防交通事故、保障道路畅通有序的促进作用，增强执法公信力，洛阳交警对全市在用的交通技术监控设备进行公示。此次公示交通技术监控设备共217处。

今日，据“洛阳交警”微信公众号消息，我市在用的道路交通电子监控点位公示如下：

为规范交通技术监控设备的设置，充分发挥交通技术监控设备非现场执法对减少安全隐患、预防交通事故、保障道路畅通有序的促进作用，增强执法公信力，洛阳交警对全市在用的交通技术监控设备进行公示。此次公示交通技术监控设备共217处。