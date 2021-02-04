提醒：洛阳2022年度城乡居民基本医疗保险缴费本月底截止

据“洛阳医保”微信公众号官方消息，本月底我市2022年度城乡居民基本医疗保险缴费就要截止啦！如何线上缴纳居民医保费，一起来看看。
据“洛阳医保”微信公众号官方消息，本月底我市2022年度城乡居民基本医疗保险缴费就要截止啦！如何线上缴纳居民医保费，一起来看看。
@洛阳市民，2022年你的城乡居民医保缴费了吗？还未缴纳的市民注意啦！
据“洛阳医保”微信公众号官方消息，本月底我市2022年度城乡居民基本医疗保险缴费就要截止啦！如何线上缴纳居民医保费，一起来看看。（提示：文末附各县区医保经办机构咨询电话。）
我市2022年度城乡居民基本医疗保险缴费时间延长至2022年2月底，具体缴费方式可参考下文：
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点击微服务里的社保费缴纳。
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