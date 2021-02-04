13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议圆满完成各项议程后，在市会议中心胜利闭幕。

市政协十三届五次会议闭幕

江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳到会祝贺 杨炳旭主持会议并讲话

13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议圆满完成各项议程后，在市会议中心胜利闭幕。

市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。市委常委、统战部部长、市政协党组副书记李新建，市政协副主席王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民、张汉智、宗国明、宗玉红在主席台前排就座。

江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳、何伟、王飞、李保国、王军、孙延文、梁庆、张玉杰、刁国泰、娄会峰、王琰君、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、曲海滨、吴志军、朱美荣、赵健、刘茂钦到会祝贺并在主席台就座。

本次大会应出席委员430名，实到委员392名，符合政协章程有关规定。

大会审议通过了政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常务委员会工作报告的决议；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议；政协第十三届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十三届五次会议提案审查情况的报告；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议。

杨炳旭在讲话时指出，新的一年，第二个百年奋斗目标催人奋进，中共二十大举世瞩目，加快建强副中心、形成增长极的目标令人心潮澎湃、斗志昂扬。全市政协组织和广大政协委员要紧密结合实际，认真贯彻落实本次会议精神，倍加珍惜时代际遇，在大有可为的舞台，拿出大有作为的劲头，奋进现代化强市建设新征程，喜迎中共二十大，展现新时代“责任委员”的新风采。

杨炳旭强调，奋进新征程、喜迎二十大，我们要在坚定捍卫“两个确立”、践行“两个维护”上做到高度自觉。始终自觉把“两个确立”“两个维护”作为第一立场、第一原则和第一检验，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽政协工作的总纲，巩固拓展党史学习教育成果，全面加强新时代政协系统党的建设，切实承担起把市委的要求落实下去、把社会共识凝聚起来的政治责任。奋进新征程、喜迎二十大，我们要在助推现代化强市建设上更加担当作为。深刻把握稳中求进的工作总基调，围绕加快建强副中心、形成增长极献计献策，把民主监督聚焦到重点工作的推进上、重大项目的实施上、重要民生实事的办理上，一如既往坚持团结民主主题，汇聚起现代化强市建设的磅礴伟力。奋进新征程、喜迎二十大，我们要在提升专门协商机构效能上勇于改革创新。着力建好用好“有事好商量”“书香政协”“反映社情民意信息”等履职品牌，优化完善全环节覆盖、全过程控制、全方位参与的履职链条，创新制度实践，推动协商民主广泛多层制度化发展。奋进新征程、喜迎二十大，我们要在锤炼过硬能力作风上持续锻造提升。深入开展“能力作风建设年”活动，牢固树立“人民政协为人民”理念，为群众利益“奔与走”，为人民幸福“鼓与呼”，有效解决市县政协“两个薄弱”突出问题，驰而不息纠治“四风”，在新征程中创造不负历史、不负时代、不负人民的崭新业绩。

杨炳旭最后强调，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委的坚强领导下，同心同向、聚智聚力，为全面建设社会主义现代化强市、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章，不断创造出新的更大业绩。

大会在雄壮的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺)