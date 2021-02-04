洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协十三届五次会议闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 20:29

市政协十三届五次会议闭幕
江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳到会祝贺 杨炳旭主持会议并讲话

　　13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议圆满完成各项议程后，在市会议中心胜利闭幕。

　　市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。市委常委、统战部部长、市政协党组副书记李新建，市政协副主席王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民、张汉智、宗国明、宗玉红在主席台前排就座。

　　江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳、何伟、王飞、李保国、王军、孙延文、梁庆、张玉杰、刁国泰、娄会峰、王琰君、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、曲海滨、吴志军、朱美荣、赵健、刘茂钦到会祝贺并在主席台就座。

　　本次大会应出席委员430名，实到委员392名，符合政协章程有关规定。

　　大会审议通过了政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常务委员会工作报告的决议；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议；政协第十三届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十三届五次会议提案审查情况的报告；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议。

　　杨炳旭在讲话时指出，新的一年，第二个百年奋斗目标催人奋进，中共二十大举世瞩目，加快建强副中心、形成增长极的目标令人心潮澎湃、斗志昂扬。全市政协组织和广大政协委员要紧密结合实际，认真贯彻落实本次会议精神，倍加珍惜时代际遇，在大有可为的舞台，拿出大有作为的劲头，奋进现代化强市建设新征程，喜迎中共二十大，展现新时代“责任委员”的新风采。

　　杨炳旭强调，奋进新征程、喜迎二十大，我们要在坚定捍卫“两个确立”、践行“两个维护”上做到高度自觉。始终自觉把“两个确立”“两个维护”作为第一立场、第一原则和第一检验，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽政协工作的总纲，巩固拓展党史学习教育成果，全面加强新时代政协系统党的建设，切实承担起把市委的要求落实下去、把社会共识凝聚起来的政治责任。奋进新征程、喜迎二十大，我们要在助推现代化强市建设上更加担当作为。深刻把握稳中求进的工作总基调，围绕加快建强副中心、形成增长极献计献策，把民主监督聚焦到重点工作的推进上、重大项目的实施上、重要民生实事的办理上，一如既往坚持团结民主主题，汇聚起现代化强市建设的磅礴伟力。奋进新征程、喜迎二十大，我们要在提升专门协商机构效能上勇于改革创新。着力建好用好“有事好商量”“书香政协”“反映社情民意信息”等履职品牌，优化完善全环节覆盖、全过程控制、全方位参与的履职链条，创新制度实践，推动协商民主广泛多层制度化发展。奋进新征程、喜迎二十大，我们要在锤炼过硬能力作风上持续锻造提升。深入开展“能力作风建设年”活动，牢固树立“人民政协为人民”理念，为群众利益“奔与走”，为人民幸福“鼓与呼”，有效解决市县政协“两个薄弱”突出问题，驰而不息纠治“四风”，在新征程中创造不负历史、不负时代、不负人民的崭新业绩。

　　杨炳旭最后强调，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委的坚强领导下，同心同向、聚智聚力，为全面建设社会主义现代化强市、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章，不断创造出新的更大业绩。

　　大会在雄壮的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌参加涧西区代表团审议
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共43个
  • 洛阳开通元宵节公交摆渡车
  • 洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
  • 陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选...
  • 两会瞬间
  • 快讯！洛阳市政协十三届五次会议闭幕
  • 洛阳科技馆项目建设有序推进
  • 期待！洛阳这三个区的商业中心将打造...
  • 关于洛阳市2021年国民经济和社会发展...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    初春风景美如画

    梅花争春

    自由的飞翔

    周公庙掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605