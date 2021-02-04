快讯！洛阳市政协十三届五次会议闭幕

2月13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议圆满完成各项议程后，在洛阳市会议中心胜利闭幕。

2月13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议圆满完成各项议程后，在洛阳市会议中心胜利闭幕。 2月13日下午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议圆满完成各项议程后，在洛阳市会议中心胜利闭幕。 大会审议通过了政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常务委员会工作报告的决议；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议；政协第十三届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十三届五次会议提案审查情况的报告；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞)