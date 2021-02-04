洛阳市政协十三届五次会议开幕

群贤毕至献良策，凝心聚力谋发展。11日上午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议在市会议中心隆重开幕。市政协主席杨炳旭，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记李新建，市政协领导王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民在主席台前排就座。

市政协十三届五次会议开幕

江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳到会祝贺

杨炳旭作政协第十三届洛阳市委员会常务委员会工作报告

群贤毕至献良策，凝心聚力谋发展。11日上午，中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议在市会议中心隆重开幕。

市政协主席杨炳旭，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记李新建，市政协领导王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民在主席台前排就座。

江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳、何伟、王飞、李保国、王军、孙延文、梁庆、张玉杰、刁国泰、娄会峰、王琰君、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、曲海滨、吴志军、朱美荣、赵健、刘茂钦到会祝贺并在主席台就座。

受政协第十三届洛阳市委员会常务委员会委托，王敬林主持会议。本次大会应出席委员430名，实到委员401名，符合章程规定。

9时整，大会开幕。全体起立，奏唱国歌。

杨炳旭向大会作政协第十三届洛阳市委员会常务委员会工作报告。

杨炳旭在报告中说，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是我省我市发展进程中极为关键、极不平凡的一年，也是我市政协工作提质增效、扎实推进的一年。这一年，在中共洛阳市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及视察河南的殷殷嘱托，充分发挥专门协商机构作用，围绕实现“十四五”良好开局忠实履行职能，为建强副中心、形成增长极作出了重要贡献。

杨炳旭指出，2022年是中共二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键之年。做好今年工作具有特殊重要意义。新的一年，市政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，认真落实省第十一次党代会、市第十二次党代会及省委、市委全会暨经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持团结和民主两大主题，以落实党对政协工作的全面领导为根本原则，以聚焦加快建强副中心、形成增长极为工作主线，以加强专门协商机构建设、推进工作制度化、规范化、程序化为重要支撑，以建言资政和凝聚共识双向发力为着力重点，以改革创新提升效能为内生动力，努力把人民政协制度优势更好地转化为治理效能，着力助推经济高质量发展提质提速，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

杨炳旭强调，市第十二次党代会绘就了建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的宏伟蓝图；市委十二届二次全会暨市委经济工作会议确定了今年全市经济社会高质量发展任务书、路线图。全市政协组织、政协各参加单位、广大政协委员要深入学习贯彻习近平总书记关于能力作风建设的重要论述，认真落实省委、市委开展“能力作风建设年”活动要求，强化“答卷”意识，锻造一流作风，练就过硬本领，为助推洛阳加快建强副中心、形成增长极再创佳绩、贡献力量。

杨炳旭最后强调，征程万里风正劲、重任千钧再扬帆。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共洛阳市委的坚强领导下，改革创新、真抓实干，躬身入局、奋勇争先，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

市政协常委会关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告以书面方式提请大会审议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺/文 李卫超/图)