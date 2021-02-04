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献务实之策 助洛阳发展——市政协十三届五次会议第二次大会委员发言摘登
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 19:23

　　政协委员大会发言，是委员履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能的最高形式和最直接、最有效的方式。11日，在市政协十三届五次会议第二次大会上，来自不同界别的8名市政协委员，围绕“坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，加快推进高质量发展、重振洛阳辉煌”这一主题，通过现场发言的形式，进行专题协商议政。

　　●工会界委员 袁鹏

　　关键词：创新产业双驱动

　　洛阳如何抢抓机遇，乘势而上，发挥自身优势，切实解决产业发展总体不足、科技创新引领产业发展作用不突出等问题，走出具有自身特色的创新产业双驱动发展路子？袁鹏建议，应优化存量、扩大增量，通过发展“风口”产业，促进产业转型升级；加强地企合作，培育一批有带动力的“链主”式、“群主”式企业，紧盯其上下游关联企业，形成龙头带动、配套跟进的雁阵式产业集群；通过搭建创新资源共享平台、培育一流创新主体、加大人才政策支持力度、搭建高端赛事活动平台等方式，打造创新高地，走出洛阳特色的创新产业双驱动发展路子。

　　●经济界委员 董琦

　　关键词：以金融创新赋能科技创新

　　董琦说，应以金融创新赋能科技创新，推动洛阳制造业高质量发展。目前，我市企业融资主要面临投融资双方信息不对称、金融创新不充分、企业融资观念不多元等问题。董琦建议，应搭建信息交流平台，增进银企互信，畅通企业与投资者之间的交流渠道，打破投融资双方信息不对称壁垒，营造良好投融资环境；搭建智能撮合平台，推动资源开放共享，提高金融服务精准度；完善金融支持创新体系，创新投融资模式，为处于初创期、成长期、成熟期等不同阶段的科技企业提供全生命周期的适配产品及服务，助推企业成长发展。

　　●共青团(青联)界委员 黄亮

　　关键词：以乡贤返乡创业助推乡村产业振兴

　　黄亮认为，目前洛阳乡贤返乡创业工作处于起步阶段，突出表现为“四有四缺”：有乡贤，缺共鸣；有资源，缺运营；有政策，缺精准；有试点，缺支持。

　　黄亮建议，应进一步建好乡贤返乡创业平台桥梁，打通乡贤返乡创业通道；突出乡贤返乡创业市场导向，坚持市场主导、策划在先，引进和培育高水平的乡村运营团队，打造一批重点项目；优化乡贤返乡创业营商环境，建立全生命周期企业服务体系，提供从创业立项、项目审批、工程建设到经营的全链条服务，提升服务精准度；加大乡贤返乡创业支持力度，发挥试点带动效应，以乡贤返乡创业助推乡村产业振兴。

　　●新闻出版界委员 张扬

　　关键词：用青年产业吸引青年人才

　　“洛阳正在加快建设青年友好型城市，而潮玩是天然的青年聚集型产业。”张扬说，当前国内潮玩产业迎来高速增长期，但西方人物造型占市场主流，国风潮玩IP市场空白，没有强有力的历史名城出圈。

　　张扬建议，洛阳应积极对接潮玩头部圈层，建立洛阳国风概念潮玩全生态产业环境，梳理洛阳历史文化元素，打造国风潮玩IP矩阵。可以通过开发洛阳元素的相关IP产品，塑造洛阳独有的IP故事人物形象，通过不断地在潮玩圈层传播，在青年人中扩散，真正让洛阳元素走进圈层、走进流行平台，用圈层及平台熟悉的方式宣传推广洛阳，增加城市出圈机会。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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