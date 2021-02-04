洛阳市政协十三届五次会议举行第二次大会

11日上午，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议举行第二次大会，8名市政协委员进行大会发言，履行参政议政职能。

市政协十三届五次会议举行第二次大会

江凌、徐衣显、杨骁、杨炳旭等听取8名市政协委员大会发言

11日上午，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议举行第二次大会，8名市政协委员进行大会发言，履行参政议政职能。

市委书记江凌，市委副书记、代市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁，市政协主席杨炳旭出席会议。李新建、王军、孙延文、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民参加会议。市政协副主席程相朝主持会议。

会上，袁鹏委员作题为《发展“风口”产业打造创新高地走出洛阳特色的创新产业双驱动发展路子》的发言，董琦委员作题为《以金融创新赋能科技创新推动制造业高质量发展》的发言，黄亮委员代表民革洛阳市委员会作题为《大力支持乡贤返乡创业助推乡村产业振兴》的发言，张扬委员作题为《打造洛阳国风潮玩产业地标用青年产业吸引青年人才》的发言，郭芫沅委员代表民盟洛阳市委员会作题为《创新机制完善服务推进既有住宅加装电梯进入快车道》的发言，张志勇委员代表九三学社洛阳市委员会作题为《大力构建我市科技创新联合体激发产学研深度合作与融合》的发言，李文初委员代表民进洛阳市委员会作题为《发挥博物馆资源优势助力洛阳国际人文交往中心建设》的发言，孙文青委员代表农工党洛阳市委员会作题为《关于提升家庭医生签约服务水平的建议》的发言。马明星等12名委员作书面发言。

大会指出，委员代表在发言中结合洛阳实际，认真分析研判我市建强副中心、形成增长极面临的形势任务，重点围绕创新产业双驱动、文旅文创融合、乡村振兴和民生关切等方面，提出了许多务实管用的意见和建议，充分体现了政协委员紧紧围绕中心、倾力服务大局、积极参政建言、认真履职尽责的政治热情和务实担当。会后，大会秘书处要将委员发言提出的意见建议及时报送市委、市政府，为党委政府科学决策提供参考。同时，也请党政有关部门认真研究吸纳委员们的意见建议，切实聚焦创新引领发展，大力发展“风口”产业，加快推进重大创新平台建设，着力打造优质文旅文创品牌，不断提升城市功能提质，持续推动乡村产业振兴，以更高的站位、更宽阔的视野、更有力的举措，加快建强副中心、形成增长极，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章贡献智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺)