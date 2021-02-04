洛阳市两会“代表委员通道”再次开启，代表们围绕这些话题精彩作答

谈民生、述民情，回应百姓关切，积极建言献策。今年，洛阳市两会首次开启的“代表委员通道”集中采访活动备受关注。

谈民生、述民情，回应百姓关切，积极建言献策。今年，洛阳市两会首次开启的“代表委员通道”集中采访活动备受关注。

在洛阳市十五届人大五次会议开幕之前，“代表委员通道”再次开启。来自不同地域、不同行业的12名人大代表陆续走上前台，围绕产业发展、乡村振兴、文旅融合等热点话题，以及代表履职情况，现场接受媒体记者提问。洛报融媒记者为您带来内容摘要。