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洛阳72岁农民写歌祝福北京冬奥会【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 17:41

　　“远方的朋友，各国的嘉宾，亲爱的队员们，我们欢迎您……”7日上午，在洛阳市偃师区华夏广场，72岁的薛正仁戴着红围巾，与一帮热爱音乐的朋友一起演奏了原创歌曲《奥运，中国欢迎您》，为北京冬奥会献上他们的专属祝福。电子琴、萨克斯、笛子等乐器声加上薛正仁饱含热情的歌声，吸引了一批路人驻足观看。

　　薛正仁家住偃师区府店镇东窑村，学历不高，但“文艺细胞”丰富，上学时一直是校园里的文艺“达人”。初中毕业后，薛正仁农忙时在家种庄稼，农闲了跟同村人走南闯北打工赚钱，但不论走到哪儿，他都带着一个歌词本，一有灵感就写几句。十几年间，他一共写下了近百篇歌词，其中多数找朋友作了曲。

　　正月初四那天，不仅是北京2022年冬奥会开幕的日子，也是薛正仁的生日。当晚，薛正仁在家观看了开幕式现场直播，心情久久不能平静，灵感也顿时涌上心头。开幕式结束后，他激动地睡不着觉，连夜创作歌词，第二天又找到擅长作曲的朋友白松建哼曲编曲，几经修改，最终定下《奥运，中国欢迎您》的歌词和曲谱。

　　薛正仁说，他想让更多人听到这首歌，如果有机会，他还想在冬奥会闭幕式现场演唱这首歌，表达对北京冬奥会的赞美和祝福。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 杨凤轩 通讯员 王雷 文/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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