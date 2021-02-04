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东北姑娘张浩楠：春节我在岗 市场监管守护不松懈【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳  来源: 洛阳网 2022.02.04 18:58

　　洛阳亦故乡，春节我在岗。今年，响应就地过年号召，不少家在外地的青年人把对亲人的爱和思念留在心底，以职责守护百姓的“幸福年味”。

　　洛阳市洛龙区市场监管局翠云路市场监管所的执法人员张浩楠就是其中一位。张浩楠今年28岁，黑龙江人，进入洛阳市场监管系统工作刚满3年，在翠云路市场监管所的10人团队里年龄最小。

　　正月初四9时许，记者来到翠云路市场监管所时，张浩楠刚刚电话回访完群众诉求，准备和同事一起外出检查。“今天，我们的主要任务是对辖区药店、餐饮单位等进行常规检查，并查看他们的疫情防控措施是否落实到位。”张浩楠说。

　　进店佩戴口罩、查验健康码和行程码、测量体温——在位于展览路附近的一家药店，张浩楠等人仔细查看店内退热药物是否下架，以及“两抗一止咳”药物实名登记情况。10时30分许，在位于泉舜购物广场的一家奶茶店，证照资质、原材料存贮及使用、从业人员健康管理、环境卫生和索证索票落实等方面是他们关注的重点。

　　11时45分许，上午的检查工作结束，张浩楠和同事回到所里，简单煮了两包泡面当作午餐。“前两天和爸妈视频通话时，他们还担心我不能回家过年太孤单，其实大家对我都很照顾，送了我不少好吃的，假期和我电话聊天，让我觉得心里暖暖的。”张浩楠说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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