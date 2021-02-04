新春走基层：瀍河区下窑社区居民喜领“退休金”【视频】

“我今天出门特意围上了红围巾，喜庆。”20日上午，在洛阳市瀍河区瀍河乡下窑社区，56岁的巴金娥拿着刚刚领到手的“退休金”开心地说。

“我今天出门特意围上了红围巾，喜庆。”20日上午，在洛阳市瀍河区瀍河乡下窑社区，56岁的巴金娥拿着刚刚领到手的“退休金”开心地说。

居民也能有“退休金”？这可是下窑社区居民独有的福利。

在该社区，60岁以上的男性居民和55岁以上的女性公民每月可领取200元“退休金”，80岁以上可每月可领取310元。“退休金”每月28日固定发放，每年春节前大家还可以额外领取两个月的“退休金”以及米面油等年货。

该社区党支部书记、居委会主任郝伟国说：“这都得益于我们集体经济的发展。”