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为青年办实事 给城市添活力（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.01.20 08:19

　　招录4000名以上高校毕业生，投放1万套青年人才公寓，筹建保障性租赁住房1万套，建成城市区青年驿站20个、配备床位1000张以上……看晚报，2022年洛阳市重点民生实事出炉，最打动青年的，莫过于首次将“助力青年创业创新”列入十大民生实事，让“民生大礼包”更有青春色彩。

　　重点民生实事“瞄上”青年，缘于城市发展需要青年。青年是城市的“潜力股”，是城市中最富活力、敢于创新的群体，青年有活力，城市才有前途。现实中，青年奔赴城市，打拼创业并不轻松。比如住房难，青年买不起、租不易；比如创业难，青年经验不足需要指点；比如就业难，青年初来乍到迷茫惶恐急需“拉一把”。在青年遇到“急难愁盼”时，城市呵护青年、善待青年，为他们办实事解除后顾之忧，才能让青年更好扎根城市、安居乐业。

　　要让青年更有为，城市需更友好。今年的重点民生实事，紧扣青年创业创新中的痛点难点，推出一揽子“青年友好”措施。其中，青年驿站是大学毕业生的“最后一个宿舍”，也是初到洛阳的“第一站”，帮助他们站稳脚跟、融入城市；加大青年人才公寓、保障性租赁住房建设力度，将有效降低青年拥有“暖厦”的门槛，让他们从容安放青春和爱情；提供创业培训、工作岗位等，也是雪中送炭、真金白银的支持……洛阳解决好青年最关心、最直接、最现实的利益问题，无疑将让他们缓解对生活“眼前的苟且”的焦虑，放手追逐“诗和远方”。

　　更好的城市，能够成就更好的青年；更好的青年，能够为城市创造更好的未来。一件件民生实事深入推进，一项项优惠政策落实落细，同时与青年保持良性互动，尽力而为、量力而行扩面提质，扩大青年民生实事覆盖面，不断刷新洛阳的“青年友好指数”，青年群体的获得感幸福感定会不断累积，化为建设城市、建功立业的“青春动力”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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