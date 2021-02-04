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河南省“十四五”招商引资和承接产业转移规划公布 多处点题洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 12:23

　　近日，河南省政府印发《河南省“十四五”招商引资和承接产业转移规划》(以下简称《规划》)，其中多处点题洛阳，为洛阳市下一步强化招商引资、做好承接产业转移指明了方向，打造“一带一路”双向开放新高地。

　　《规划》在空间布局中强调，要突出“主副”引领，发挥郑州国家中心城市、洛阳中原城市群副中心城市和南阳副中心城市“一主两副”的引领作用，带动全省招商引资和承接产业转移高质量发展。其中特别指出，要巩固提升洛阳副中心城市能级，大力引进产业链龙头企业和配套项目，汇聚创新资源，实现传统产业高位嫁接、新兴产业重点突破、文旅文创产业成为支柱，打造全省高质量发展新的增长极。

　　《规划》指出，要强化“两带”支撑，提升发展沿黄招商引资和承接产业转移创新发展支撑带、京广招商引资和承接产业转移协同发展支撑带。

　　沿黄招商引资和承接产业转移创新发展支撑带方面

　　要依托郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、郑州航空港经济综合实验区等平台优势，打造沿黄科创带；强化产业优势共塑和科教、文旅文创等领域的互补协作，加快推动郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带建设。

　　《规划》指出，要推进“四区”协同。其中，加快推动洛阳与三门峡、济源协同发展，搭建产业链创新链供应链紧密衔接的产业合作平台，建设豫西转型创新发展示范区。

　　深化区域合作方面

　　《规划》提出要加快“西进”，汇聚高端制造及科创资源，推进郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带建设。要强化分类指导，其中，郑州、洛阳、新乡、许昌、安阳等工业基础较好的地方依托产业基础和综合配套优势，集群引进智能制造、汽车及零部件、现代医药等高成长性制造业和战略性新兴产业，以本土企业为主导打造区域性生产网络，致力形成一批具有较强竞争力的产业集群。

　　另外，《规划》还特别提到，要支持郑州、洛阳创建国际消费中心城市，加快推动郑州、洛阳国家服务外包示范城市建设。依托国际合作产业园、中外合作示范区等平台，引导郑州、洛阳、许昌、新乡等地面向美国、德国、意大利等国家，招引新一代信息技术、高端装备、汽车及零部件等领域重大项目。加快推进洛阳、南阳跨境电商综试区建设。加快口岸和海关特殊监管区建设，加快推进洛阳、开封综合保税区建设。打造以郑州、洛阳为中心的区域性数据中心，推动大型数据中心合理布局和绿色数据中心建设等。

　　洛阳市商务局相关负责人表示，以《规划》为遵循，下一步，洛阳市将聚焦关键领域招引承接，围绕先进装备制造、新材料、石油化工等主导产业，着力延链补链强链，聚焦农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等9个优势产业集群和储能与氢能、关键战略材料、生物制品与健康服务、大数据与智能机器人等未来产业，依托龙头企业开展产业链精准招商，培育壮大优势产业集群。同时，洛阳市还将强化招商引资机制创新，动态完善产业链图谱和招商路线图，强力推进驻点招商，强化基金招商，实施乡情招商，坚持“项目为王”，持续开展“三个一批”活动，推动签约项目尽早开工、开工项目及早投产、投产项目尽快达效。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 金婷婷）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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