洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县解封不解防 洛阳全市均为低风险地区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 08:36

　　新安县全域解除管控，洛阳全市均为低风险地区！昨日，我市举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报新安县新冠肺炎疫情最新情况及疫情防控工作进展，并就广大市民关心的问题答记者问。

　　新安县调整为低风险地区，洛阳全市目前均为低风险地区

　　记者从发布会上获悉，自2022年1月3日报告最后1例病例以来，截至17日，新安县已连续14天未出现新增病例，根据国务院联防联控机制和省新冠肺炎疫情防控指挥部有关规定，经专家研判、市疫情防控指挥部同意，并报省疫情防控指挥部备案，决定于17日12时将新安县中风险地区调整为低风险地区。目前，洛阳全市均为低风险地区。

　　截至17日12时，新安县在本地疫情中累计报告10例确诊病例

　　据介绍，疫情发生后，市委、市政府第一时间启动应急体系，实施“平急”转换、领导分包、专班运作、扁平化管理等工作机制。对新安县域实行严格管控，划定封控、管控、防范“三区”，对社会面精准管控，及时切断对外交通，关停非生活必需场所，以最快速度做到了全部“圈住封死、严防外溢”。同时，迅速开展精准流调溯源，快速转运重点人员，全面检测筛查，并实施中药干预、严格消杀、加强物资统筹调配、注重人文关怀等措施。市、县两级4万余名党员干部、公安民警、医务工作者及志愿者等日夜奋战，让党旗高高飘扬在抗疫一线。

　　截至17日12时，新安县在本地疫情中累计报告10例确诊病例，他们均在省定点医院进行救治，目前病情稳定，有望近期治愈出院。此外，累计排查出密接人员340人、次密接人员1546人，在集中隔离期间每天核酸检测结果均为阴性，目前都已经转为居家隔离观察；累计管控重点人群3万余人，均无异常情况发生；累计消杀疫点34处，共6万余平方米；对封控区的涉疫场所及重点场所的外环境进行采样，检测结果均为阴性。

　　有序推动复商复市、线下展会集会放开

　　目前，新安县已转入常态化疫情防控阶段，按照“解封不解防”的原则，我市将持续加强管理服务、专项消杀、应急处置、秩序恢复等工作。春节期间，我市将按照“外防为主，内外兼防”的原则，在对内抓好常态化疫情防控的同时，突出做好“外防输入”工作，并对医疗机构提出明确要求，既要守好疫情院感红线，又要守好日常接诊底线。

　　一手抓常态化疫情防控，一手也要抓企业生产保障。在发布会上，除了春节期间全力做好民生和生产、生活基本能源保障，市发改委副主任刘明元还介绍了我市保障经济社会发展“开门红”的其他举措：继续支持企业春节期间连续生产；研究制定节后企业开工复工帮扶措施，及时发现、主动协调解决生产经营问题，“一企一策”推动企业稳产、满产、增产；强化普惠金融服务，降低实体经济成本；开展商贸领域促消费活动，有序推动复商复市、线下展会集会放开，通过精准发放消费券、开展特色消费促销活动，推动传统消费快速恢复。

　　下一步，我市将抓好常态化疫情防控工作，坚决打好春节前后疫情防控硬仗，坚决做到以常态化防控实现长周期不发生疫情，同时，持续抓好全市经济发展、安全生产、社会稳定及春节保供等各项工作，努力实现第一季度“开门红”，为全年工作争取主动。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
        日前，河南省人民政府核定公布了第八批河南省文物保护单位名单，我市偃师区山化镇游殿村的玉皇庙天爷阁(以下...
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
  • ·洛阳部分博物馆暂时取消团队预约参观 城市书房调整开放时间
    		•  
    新闻排行
  • 刚刚，新安县全域解除管控！
  • 有大到暴雪！洛阳20日至23日将出现持...
  • 正在公示！洛阳两所学校新规划出炉
  • 签约！2022“宜阳不一样”！
  • 洛阳印发今年市重点民生实事工作方案 ...
  • 查验健康码、行程码、核酸检测证明 洛...
  • 学习驾驶证明有效期会延长吗？洛阳市...
  • 最新进展！洛龙区聂湾安置小区二期工...
  • 出征！洛阳姑娘王珊珊开启女足亚洲杯之旅
  • 新安县解封不解防 洛阳全市均为低风...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    洛城虎年生肖饰品“虎...
    孟津区白鹤镇：种植新...
    洛阳九发实业有限公司...
    Q萌立牌 助力防疫【组图】
    精彩热帖

    黑白街头

    朱樱湖

    夕阳余晖无限美

    红尘视觉 月季
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605