新安县解封不解防 洛阳全市均为低风险地区

新安县全域解除管控，洛阳全市均为低风险地区！昨日，我市举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报新安县新冠肺炎疫情最新情况及疫情防控工作进展，并就广大市民关心的问题答记者问。

新安县全域解除管控，洛阳全市均为低风险地区！昨日，我市举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会，通报新安县新冠肺炎疫情最新情况及疫情防控工作进展，并就广大市民关心的问题答记者问。

新安县调整为低风险地区，洛阳全市目前均为低风险地区

记者从发布会上获悉，自2022年1月3日报告最后1例病例以来，截至17日，新安县已连续14天未出现新增病例，根据国务院联防联控机制和省新冠肺炎疫情防控指挥部有关规定，经专家研判、市疫情防控指挥部同意，并报省疫情防控指挥部备案，决定于17日12时将新安县中风险地区调整为低风险地区。目前，洛阳全市均为低风险地区。

截至17日12时，新安县在本地疫情中累计报告10例确诊病例

据介绍，疫情发生后，市委、市政府第一时间启动应急体系，实施“平急”转换、领导分包、专班运作、扁平化管理等工作机制。对新安县域实行严格管控，划定封控、管控、防范“三区”，对社会面精准管控，及时切断对外交通，关停非生活必需场所，以最快速度做到了全部“圈住封死、严防外溢”。同时，迅速开展精准流调溯源，快速转运重点人员，全面检测筛查，并实施中药干预、严格消杀、加强物资统筹调配、注重人文关怀等措施。市、县两级4万余名党员干部、公安民警、医务工作者及志愿者等日夜奋战，让党旗高高飘扬在抗疫一线。

截至17日12时，新安县在本地疫情中累计报告10例确诊病例，他们均在省定点医院进行救治，目前病情稳定，有望近期治愈出院。此外，累计排查出密接人员340人、次密接人员1546人，在集中隔离期间每天核酸检测结果均为阴性，目前都已经转为居家隔离观察；累计管控重点人群3万余人，均无异常情况发生；累计消杀疫点34处，共6万余平方米；对封控区的涉疫场所及重点场所的外环境进行采样，检测结果均为阴性。

有序推动复商复市、线下展会集会放开

目前，新安县已转入常态化疫情防控阶段，按照“解封不解防”的原则，我市将持续加强管理服务、专项消杀、应急处置、秩序恢复等工作。春节期间，我市将按照“外防为主，内外兼防”的原则，在对内抓好常态化疫情防控的同时，突出做好“外防输入”工作，并对医疗机构提出明确要求，既要守好疫情院感红线，又要守好日常接诊底线。

一手抓常态化疫情防控，一手也要抓企业生产保障。在发布会上，除了春节期间全力做好民生和生产、生活基本能源保障，市发改委副主任刘明元还介绍了我市保障经济社会发展“开门红”的其他举措：继续支持企业春节期间连续生产；研究制定节后企业开工复工帮扶措施，及时发现、主动协调解决生产经营问题，“一企一策”推动企业稳产、满产、增产；强化普惠金融服务，降低实体经济成本；开展商贸领域促消费活动，有序推动复商复市、线下展会集会放开，通过精准发放消费券、开展特色消费促销活动，推动传统消费快速恢复。

下一步，我市将抓好常态化疫情防控工作，坚决打好春节前后疫情防控硬仗，坚决做到以常态化防控实现长周期不发生疫情，同时，持续抓好全市经济发展、安全生产、社会稳定及春节保供等各项工作，努力实现第一季度“开门红”，为全年工作争取主动。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）