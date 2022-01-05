洛阳市总工会为“外卖小哥”送温暖

“春节就要到了，祝你们阖家欢乐、生活幸福。”日前，洛阳市偃师区30余名劳动模范、困难职工、“外卖小哥”，接到了洛阳市总工会送去的米、面、油、牛奶等生活物品。

“春节就要到了，祝你们阖家欢乐、生活幸福。”日前，洛阳市偃师区30余名劳动模范、困难职工、“外卖小哥”，接到了洛阳市总工会送去的米、面、油、牛奶等生活物品。 “春节就要到了，祝你们阖家欢乐、生活幸福。”日前，洛阳市偃师区30余名劳动模范、困难职工、“外卖小哥”，接到了洛阳市总工会送去的米、面、油、牛奶等生活物品。 今年1月初，洛阳市总工会在全市范围内开展送温暖活动，详细了解劳动模范、工匠人才、困难职工、一线职工以及新兴业态工作人员的工作及生活情况，成立帮扶慰问小组，为他们送去慰问品和美好祝愿。 截至目前，洛阳市总工会共购买价值约20万元的慰问物资，走访慰问各类企事业单位77家，覆盖各类职工1.1万人。 洛阳市总工会有关负责人表示，此次送温暖活动将持续至2月初，下一步将重点为各县区困难职工送去慰问，并将新兴业态工作人员作为重点慰问对象，帮助解决他们急难愁盼问题。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 通讯员 任旭东）