新安疫情发生后，连日来，市委书记江凌，市委副书记、代市长徐衣显多次深入新安县检查调度疫情防控工作，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示，认真落实省委省政府相关要求，分析疫情形势，研判问题短板，从严从紧从实从细推动工作落实，确保尽快有效控制疫情，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

精准流调 应隔尽隔 严格检测 强化干预

全力把疫情防控工作做得更细致更扎实

江凌、徐衣显深入新安检查调度疫情防控工作

新安疫情发生后，连日来，市委书记江凌，市委副书记、代市长徐衣显多次深入新安县检查调度疫情防控工作，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示，认真落实省委省政府相关要求，分析疫情形势，研判问题短板，从严从紧从实从细推动工作落实，确保尽快有效控制疫情，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

检查中，江凌、徐衣显深入新安县部分村庄、医院、学校和集中隔离点等地，认真检查防控措施落实情况，详细了解流调溯源、集中隔离、物资保障、环境消杀等情况，就扎实做好防控重点工作提出要求。江凌多次在新安县主持召开现场调度会，听取新安县及市直有关部门工作情况汇报，指挥调度防控工作。

江凌指出，在省委省政府的坚强领导和省直有关部门的帮助支持下，我市扎实开展核酸检测、流调筛查、隔离管控、重点区域封控等工作，基本确定了本轮疫情源头，没有造成大范围社区传播。当前，疫情传播风险仍未消除。各级各部门绝不能掉以轻心，要保持高度警醒，按照“精准流调、应隔尽隔、严格检测、强化干预”的要求，把防控重点从“全面防控”向“封控区、学校和隔离点防控”“持续加强社会面管控、重点地区来(返)洛人员管控”转变，切实把疫情防控工作做得更细致更扎实。

江凌强调，要加强精准流调，加大对重点群体的流调力度，充实流调队伍，统筹运用公安、疾控、大数据等部门力量，深入组织专业流调，快速锁定风险人员，做到不漏一个、圈住封死。要坚持应隔尽隔，落实落细分类隔离要求，对重点封控区、学校、卫生院等继续严格实行封闭管理，加强隔离点安全管理，及时疏导隔离人员心理压力，严防隔离点出现交叉感染，努力把传播风险降到最低。要抓好核酸检测，严格做好重点群体核酸检测，适时启动新安县第三轮全员核酸检测，规范检测采样，确保检测质量。要强化中医干预，坚持中西医结合，扩大中医药干预覆盖面，有效提高群体免疫力。

江凌强调，要强化统筹协调，在从严从实抓好疫情防控的基础上，着力确保人民生活、城市运行安全有序。要加强社会面防控，充分调动村(社区)基层组织力量，完善群防群控机制，扎实做好“外防输入”各项举措，坚决防止出现疫情叠加风险。要按照“控人流、保物流”原则，有效保障生活物资供应和物流畅通，用心用情做好封控区、学校、隔离点生活保障，主动上门服务，切实满足群众基本生活需求。要加强网络舆论引导，及时发布相关信息，积极回应社会关切，更好强信心、暖人心、聚民心。要加强医护人员、公安民警、基层干部等队伍安全防护，定期核酸检测，科学安排调休，营造全社会关心关爱防控一线工作人员的浓厚氛围。要统筹好疫情防控和经济社会发展，切实把疫情控制在最小范围、最低程度，努力保持经济平稳运行和社会大局稳定。

省卫健委副主任郭万申，市领导王军、孙延文、贺敏、张武清等分别参加相关活动。(记者 李东慧 白云飞)