“我们全力配合县疫情防控指挥部积极开展数据核查，开展涉疫场所管控、卡点值守、道路保障、服务群众以及核酸检测点现场和周边秩序维护等防控工作。”3日，新安县公安局有关负责人介绍，疫情发生后，新安警方全警行动，确保疫情防控、服务群众两不误。

“我们全力配合县疫情防控指挥部积极开展数据核查，开展涉疫场所管控、卡点值守、道路保障、服务群众以及核酸检测点现场和周边秩序维护等防控工作。”3日，新安县公安局有关负责人介绍，疫情发生后，新安警方全警行动，确保疫情防控、服务群众两不误。

新安县公安局在高速、国道等重点路段设置5个疫情防控卡点，昼夜排查过往车辆，全力防疫情、保畅通，确保车辆不滞留、人员不漏查，过往车辆安全有序通行，防疫所需物资运输高效顺畅；每天按照制度要求，在核酸检测采样点执勤，确保采样工作安全有序；交警大队全员负责县城路面交通管控，全力做好车辆、人员管制工作。

“姐姐，我是下午那个小姑娘，我已平安到家了。今天下午太感谢你们了！”1日晚上，新安县公安局城关派出所指导员李静收到一条短信。