病毒无情，人间有爱。当前新安县疫情牵动了全市人民的心，我市爱心企业凯瑞集团1月2日晚，在洛阳网看到《新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告》后，立即组织151200只医用外科口罩和30000只N95医用防护口罩，并于1月3日上午送往新安县红十字会用于疫情防控工作。

病毒无情，人间有爱。当前新安县疫情牵动了全市人民的心，我市爱心企业凯瑞集团1月2日晚，在洛阳网看到《新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告》后，立即组织151200只医用外科口罩和30000只N95医用防护口罩，并于1月3日上午送往新安县红十字会用于疫情防控工作。