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洛阳爱心企业向新安县捐赠15万只医用外科口罩和3万只N95口罩

 

　　病毒无情，人间有爱。当前新安县疫情牵动了全市人民的心，我市爱心企业凯瑞集团1月2日晚，在洛阳网看到《新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告》后，立即组织151200只医用外科口罩和30000只N95医用防护口罩，并于1月3日上午送往新安县红十字会用于疫情防控工作。

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来源： 洛阳网    2022-01-03 11:34 [ 责任编辑：崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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