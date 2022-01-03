病毒无情，人间有爱。当前新安县疫情牵动了全市人民的心，我市爱心企业凯瑞集团1月2日晚，在洛阳网看到《新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告》后，立即组织151200只医用外科口罩和30000只N95医用防护口罩，并于1月3日上午送往新安县红十字会用于疫情防控工作。
病毒无情，人间有爱。当前新安县疫情牵动了全市人民的心，我市爱心企业凯瑞集团1月2日晚，在洛阳网看到《新安县红十字会关于防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠款物的公告》后，立即组织151200只医用外科口罩和30000只N95医用防护口罩，并于1月3日上午送往新安县红十字会用于疫情防控工作。
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