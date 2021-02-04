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通宵加班、忙前忙后，这个小区物业护航核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.02 17:02

 

　　“3号楼下楼做核酸了，还没有做核酸的业主尽快下楼”，“穿好棉衣注意保暖”“孩子、老人、行动不便的业主直接检测”。2日，在洛阳市涧西区武汉路社区河柴01小区内，身着“红马甲”的物业人员正协助核酸检测采样工作展开，这些“红马甲”在寒冷的冬日分外耀眼。

　　涧西区武汉路社区的一名工作人员说，自核酸检测工作以来，物业公司的工作人员与他们一起通宵加班，一忙就是十几个小时。

　　宏瑞物业中心一名姓王的工作人员说，他们现在不仅是一名秩序维护员、信息录入员，还是电路接线员、安装师傅、司机、搬运工……“核酸酸检测点哪儿有需要我们就顶上去”。为了保证随叫随到，部门工作人员晚上直接在办公室打上地铺、卷个被子。

　　“看着同事们一个个脸冻得通红，一刻不停地忙碌着，他们干活的样子太可爱了，面对困难没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”该工作人员感叹道。

　　如今，物业人员除了协助核酸检测工作，还要加大对小区的保洁力度，特别是对楼梯扶手、门把手以及公共区域的日常消毒，还要对核酸医药废弃垃圾进行消杀。 50多岁的保洁员李源，他背着重达50斤的喷雾器，承担起河柴01小区垃圾的消杀工作。“要把消杀工作做好，守护好大家的健康。”他说。

　　这个寒冬里，物业工作人员穿上“华丽的战衣”，护航核酸检测点昼夜高效运转，向他们致敬！（记者 贾臻 通讯员 王春艳 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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