提醒！洛龙区预防接种门诊部分疫苗接种工作暂停

为全力做好新冠肺炎疫情防控工作，降低传播风险，洛阳市洛龙区疾控中心发布通知，紧急暂停洛龙区预防接种门诊成人疫苗(不含狂犬疫苗)接种工作。

为全力做好新冠肺炎疫情防控工作，降低传播风险，洛阳市洛龙区疾控中心发布通知，紧急暂停洛龙区预防接种门诊成人疫苗(不含狂犬疫苗)接种工作。 为全力做好新冠肺炎疫情防控工作，降低传播风险，洛阳市洛龙区疾控中心发布通知，紧急暂停洛龙区预防接种门诊成人疫苗(不含狂犬疫苗)接种工作。 对于已成功预约洛龙区9价HPV疫苗(即成功预约洛龙区2021年第四批宫颈癌疫苗)且接种完成HPV疫苗第一剂次的人员，其第二、第三剂次HPV疫苗保留，暂缓接种，恢复时间另行通知。 对于已成功预约洛龙区4价、9价HPV疫苗且接种过HPV疫苗第一、第二剂次的人员，其第三剂次HPV疫苗保留，暂缓接种，恢复时间另行通知。 若须紧急接种疫苗，请提前和门诊预约。 新冠疫苗接种工作正常进行，请大家戴口罩、出示健康码等，严格按照现阶段疫情防控措施要求，有序前往预防接种门诊接种。(记者 智慧)