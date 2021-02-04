洛阳多条公交线路调整

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因疫情防控需要，1日起，73路、111路暂时停运，恢复时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因疫情防控需要，1日起，73路、111路暂时停运，恢复时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因疫情防控需要，1日起，73路、111路暂时停运，恢复时间另行通知；2路、6路、14路、15路、33路、37路、40路、41路、48路、52路、55路、56路、60路、62路、68路、69路、75路、77路、81路、102路、103路、207路将不同程度加大发车间隔。(记者 赵硕)
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