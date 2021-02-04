新安县全部客运线路暂时停运 孟津区部分公交线路暂时停运

刚刚，记者从新安、孟津方面获悉，新安县客车、城际公交、出租车、县内公交等全部客运线路暂时停运；孟津至元庄的318路公交、孟津至南麻屯的320路公交、孟津至常袋的320路公交、孟津至聂屯的331路公交等线路暂时停运。

刚刚，记者从新安、孟津方面获悉，新安县客车、城际公交、出租车、县内公交等全部客运线路暂时停运；孟津至元庄的318路公交、孟津至南麻屯的320路公交、孟津至常袋的320路公交、孟津至聂屯的331路公交等线路暂时停运。

两县区暂停线路具体恢复运营时间根据疫情防控形势另行通知。（记者 赵硕）