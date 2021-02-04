今年，洛阳市纪检监察机关已为401名党员干部澄清正名

自洛阳市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开以来，全市纪检监察机关深入贯彻落实《洛阳市问责统筹机制暂行办法》和《全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业若干举措》(简称《若干举措》)，积极运用诬告错告一起查、澄清正名、容错纠错等机制，推动解决基层干部存在的不愿担当、不敢担当问题。

自洛阳市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开以来，全市纪检监察机关深入贯彻落实《洛阳市问责统筹机制暂行办法》和《全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业若干举措》(简称《若干举措》)，积极运用诬告错告一起查、澄清正名、容错纠错等机制，推动解决基层干部存在的不愿担当、不敢担当问题。

今年以来，全市纪检监察机关已查处诬告陷害3人，为401名党员干部澄清正名，持续释放为负责者负责、为担当者担当、为实干者撑腰的强烈信号，激励广大党员干部勇担当、敢作为。

宽严相济有尺度

“感谢纪检监察机关给予我免责处理，让我感受到组织的极大关心和厚爱，今后我一定会认真履职。”今年教师节前夕，栾川县纪委监委负责同志来到该县某中学，宣布该校教师吴某在2016年采购办公电脑过程中，因工作疏漏和不规范而造成了一些错误问题，鉴于其主观上出于公心，没有谋取私利，能够主动认错改错，未造成不良影响，按照《若干举措》中的相关规定，决定对其免于党纪处分。

同样在今年9月，偃师区纪委监委在查处一个疫情防控工作中未能充分履职问题时，准确把握“三个区分开来”要求，对照市纪委监委制定的可容错免责减责的具体情形，结合当事人一贯表现，经综合研判，最终实施谈话提醒，以精准容错免责激发了基层干部干事创业热情，收到了良好效果。

“追责问责，是为了帮助党员干部落实责任、推动工作、改进作风，决不能因问责不当让党员干部陷入不敢担当作为的状态。”市纪委监委相关负责人表示，在开展容错纠错工作中，市纪委监委始终坚持“三个区分开来”和纪法情理贯通融合，在纪法尺度允许的范围内大胆容错、积极纠错，坚持实事求是，确保容错不纵错、纠错不漏错，为党员干部干事创业营造良好氛围。

澄清正名有力度

“纪委对我的澄清正名，让我感受到来自组织的温暖，也更加坚定了我公正司法的信念。”11月22日，瀍河区人民法院法官雷某某在被澄清正名后说。

2018年6月，雷某某作为主审法官，依法驳回了一项诉讼请求后，受到当事人的多次举报。经认真核查，这些举报主要内容失实且存在主观恶意，纪检监察机关决定为雷某某澄清正名。